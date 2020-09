Xbox Series X bude stát 499 dolarů, kdy bude na trhu?

Microsoft tak nedlouho po úniku snímků s Xbox Series S a její ceny 299 USD potvrdil , že si takovou konzoli skutečně chystá a opravdu bude stát zmíněnou částku. Nyní tak už nebylo vhodné příliš oddalovat i stejné oznámení v případě plnotučné konzole Xbox Series X, která tak bude oficiálně stát 499 USD (předpokládaná maloobchodní cena).

Xbox Series X tak bude stát na chlup přesně jako původní Xbox One a za 200 dolarů navíc má oproti Xbox Series S nabídnout podstatně vyšší výkon, a to cca trojnásobný pokud jde o GPU, zatímco výkon CPU se tak lišit nebude. Navíc tu bude také optická mechanika a uvidíme, co ještě.

Obě konzole přijdou na trh 10. listopadu, čili nedlouho poté, co AMD představí své grafické karty Radeon s čipy Navi 2X . Je tak možné, že reálná dostupnost těchto produktů nastane víceméně ve stejnou dobu.

Nová Xbox Series X bude určena pro hraní v rozlišení 4K, zatímco v případě Xbox Series S to bude spíše 1440p, i když to je poněkud podivné rozlišení v případě, že má jít o televizory. V takovém případě budeme muset počítat se škálováním, anebo si prostě namísto televizoru zvolíme monitor, mezi nimiž se to modely s rozlišením 1440p jen hemží.

Dozvídáme se také, že předprodeje obou nových konzolí odstartují již 22. září a ve vybraných zemích budou k dispozici v rámci služby Xbox All Access. To znamená, že za 35 dolarů měsíčně v případě dvouletého úpisu získáme zapůjčenou samotnou konzoli a vedle ní také v rámci Xbox Game Pass Ultimate přístup ke hrám. Je jasné, že to se vyplatí především náruživým hráčům, než těm kteří si jednou za čas zahrají a jejich knihovna je velice skromná. Samotnou konzoli bychom totiž v rámci Xbox All Access zaplatili už za 15 měsíců, takže výhodnost této nabídky z hlediska zákazníka bude záviset především na tom, jakou má "spotřebu her".

Xbox Series X Xbox Series S 8jádrový AMD Zen 2 CPU @ 3,8GHz (3,6GHz s SMT) 8jádrový AMD Zen 2 CPU @ 3,6GHz (3,4GHz s SMT) AMD RDNA 2 GPU 52 CU @ 1,825GHz AMD RDNA 2 GPU 20 CU @ 1,565GHz 12,15 TFLOPS GPU 4 TFLOPS GPU 7nm SoC 7nm SoC 16GB GDDR6 RAM 10GB GDDR6 RAM 4K @ 60fps, až 120fps 1440p @ 60fps, až 120fps 1TB PCie Gen 4 NVME SSD 512GB PCie Gen 4 NVME SSD 1TB na rozšiřující kartě 1TB na rozšiřující kartě 4K UHD Blu-ray pouze digitální distribuce HDMI 2.1 HDMI 2.1 $499 $299

A jak se dozvídáme, Xbox Game Pass Ultimate bude nově obsahovat také hry nabízené v rámci EA Play, čili více než 60 titulů.

