Xbox si rezervuje 20 % z SSD pro systém, Microsoft s vývojem konzolí nekončí

Microsoft sice prezentuje konzole Xbox Series X jako modely vybavené 1TB SSD, ovšem až dnes se dozvídáme , že to nebude plně využitelné pro uložení herních či jiných dat. Z toho by vyplývalo, že téměř pětinu si pro své potřeby rezervuje operační systém, což opravdu není málo a je otázka, na co takový prostor vůbec potřebuje. Jenomže naformátované 1TB SSD nemá opravdu onen jeden terabajt, ale výrazně méně, a to kolem 930 GB či méně.

Čili systém si rezervuje spíše kolem 120 či 130 GB a uživatelům zůstane kolem 800 GB prostoru, což se dá vcelku snadno zaplnit. Ostatně právě proto se chystají i 1TB rozšiřující karty.

Jak to vypadá, konkrétně bude k dispozici 802 GB prostoru pro uživatelská data, jak ukazuje následující snímek. A i z něj je vidět, že naformátovaná rozšiřující karta má kapacitu 920 GB.

Dále tu pak máme téma nadhozené v rozhovoru Phila Spencera, šéfa xboxové divize, pro Yahoo Finance. Jde opět o to, zda tato generace konzolí bude, či nebude už poslední, přičemž to se vytahuje už pravidelně, ovšem nyní je tu jedna novinka, a to cloudové streamovací herní služby, které tu do letošního roku nebyly, respektive byly teprve ve vývoji. Nyní tu už máme Google Stadia, NVIDIA GeForce NOW a mezi dalšími je i Microsoft xCloud, který je už nabízen v rámci Xbox Game Pass.