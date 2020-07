Xboxové novinky: streaming z xCloud zdarma k Xbox Game Pass a další

Phil Spencer ale předně uvedl, že Microsoft nebude hráče nutit k tomu, aby co nejdříve přešli z Xbox One na Xbox Series X, a to tím, že by vydával hry, které už na starých konzolích prostě nepoběží. Nicméně z článku vyplývá, že to nejspíše platí pouze pro jeho Xbox Game Studios a že nemůže ručit za ostatní vydavatele a vývojáře a Spencer také uvedl, že to bude platit pro "pár dalších let", čili doslova dva roky, pokud bychom uvedený výraz "couple of years" vzali opravdu doslova.

Konkrétně to tak bude třeba i Halo Infinite, kterážto hra bude určena i pro Xbox One. Nicméně na nových konzolích bude samozřejmě vypadat lépe, využije jejich Xbox Velocity Architecture a také funkce jako Quick Resume, která umožní velice rychle nahrát uloženou pozici různých her.

Phil Spencer tak mluví i o Xbox Smart Delivery, čili o programu, který hráčům zaručí, že když si koupí hry pro Xbox One a poté novou konzoli, dříve zakoupené hry bude mít k dispozici i nové verzi pro Series X, přičemž samotná nová konzole zajistí zpětnou kompatibilitu a možnost hrát hry pro čtyři generace Xboxů (vyjma titulů pro Kinect). Ke Smart Delivery se ale musí upsat i vydavatelé, aby se hráč mohl na něco takového spolehnout a Microsoft jim to nemůže dát rozkazem, i když se aktuálně snaží o to , aby se herní firmy nesnažily vydělávat na prodeji her ve dvou verzích pro Xbox One a Series X.

A pak tu máme další podstatnou motivaci k pořízení předplatného Xbox Game Pass Ultimate, které bude od letošního září ve vybraných zemích (nebylo upřesněno) čítat i možnost využít herní streamovací služby Project xCloud. K dispozici tak bude přes 100 titulů, které si budeme moci spustit třeba i na telefonu nebo tabletu a současně hrát proti dalším hráčům na Xbox Live.

Vedle toho se proslýchalo, že Microsoft už ukončuje výrobu aktuálních konzolí Xbox One X, One S či One S All-Digital Edition, čili prostě aktuální generace. To nyní firma potvrdila serveru GamesIndustry , ovšem s tím, že to neplatí pro jednu verzi konzole, a to Xbox One S. Ta se stále bude vyrábět a prodávat po celém světě.

