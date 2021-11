Xeony Sapphire Rapids využijí až 64 GB vlastní paměti HBM2e

Nebudou ji mít všechny, ale některé modely dokáží nabídnout celkem až 64 GB paměti HBM2e, a to v celkem čtyřech čipech. A jak to vypadá, každá hlavní dlaždice tu bude stejná, čili celý procesor se bude skládat ze čtyř dlaždic spojených pomocí můstků EMIB a ke každé pak bude v této verzi Sapphire Rapids napojeno jedno pouzdro s maximálně 16 GB paměti HBM2e, a celkem tak 64 GB.

Procesorová jádra tak budou mít v případ serverových CPU vůbec poprvé přístup k tak blízké a tak rychlé paměti, ostatně dle starších informací můžeme počítat s cca 1 TB/s. Ovšem na klasické DDR se samozřejmě nezapomnělo už jen kvůli kapacitě, a tak tu budou i kontrolery pro moderní DDR5 (a také sběrnici PCIe 5.0).





Znamená to tak, že starší úniky informací o Sapphire Rapids byly pravdivé, neboť i ty mluvily o 64 GB HBM2e. Můžeme tak věřit i tomu, že půjde o maximálně 56jádrové procesory pro 1 až 8paticové servery a nepřekvapí pak ani TDP 350 W. Čili Sapphire Rapids budou vůbec první 10nm serverové procesory pro výkonné 4 a 8paticové stroje, neboť starší Ice Lake jsou určeny jen pro 1 a 2paticové.

Intel se už také chlubí výkonem, který by měl být lepší i v porovnání s moderním EPYC se stejným počtem jader (32) a někdy i lepší s handicapem 40 jader proti 64, ovšem záviset bude i na zátěži a především jde také o to, že Sapphire Rapids s HBM2e už budou soupeřit spíše s novými Milan-X s V-Cache.

Intel se také opět dotkl čipů Ponte Vecchio, čili svých Xe HPC, které nabídnou pozoruhodně vysokou kapacitu cache, a to zvláště L2 se 144 MB na dlaždici. Rovněž tu budou i paměti HBM2e a potvrzeno bylo využití i procesu TSMC N5 vedle N7 a Intel 7 (10nm technologie).

To vše pak bude základem pro superpočítač Aurora, který najednou už nemá mít výkon kolem 1 ExaFLOPS, ale rovnou 2, díky čemuž by se mělo přes 54 tisíc Ponte Vecchio a přes 18 tisíc Sapphire Rapids stát základem světově nejvýkonnějšího superpočítače. Tento titul by mu měl náležet alespoň na čas, než dorazí El Capitan s hardwarem od AMD, neboť ten slibuje rovněž cca 2 ExaFLOPS, takže se teprve uvidí, kdo z nich bude nakonec nejsilnější.

Co se týče dalších produktů, Intel sice ukázal svou roadmap, ale v podstatě nic neprozradil. Ukazuje se tu v dnešním roce generace Ice Lake, kterou v příštím nahradí právě Sapphire Rapids bez a s HBM2e a pak Ponte Vecchio. Co bude dál, to Intel zatím tají, ale zřejmě si chystá nástupce všech tří těchto kategorií.



