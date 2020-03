Xerox se snaží ovládnout firmu HP nabídkou na odkoupení akcií po 24 dolarech

Xerox se tak v průběhu minulých měsíců agresivně snažil ovládnout společnost HP a přistoupil i k pokusu zcela vyměnit představenstvo této firmy, aby byli zvoleni lidé, kteří by mohli být mnohem svolnější k návrhu na akvizici. Ty byly dosavadním představenstvem vytrvale odmítány.

Minulý měsíc Xerox ohlásil, že zkusí jinou strategii, a to konkrétně tender offer. Jde o nabídku na odkoupení akcií přímo od podílníků druhé firmy, která je obvykle časově omezená, ale o to lákavější. Xerox tak doufá, že tímto způsobem se mu podaří ve firmě HP získat většinový podíl. Ve skutečnosti ale jde o speciální verzi tender offer, a sice exchange offer, neboť Xerox nenabízí za akcie pouze hotovost.

Jaká je tedy nabídka Xeroxu? Ten si cení jednu akcii firmy HP na 24 dolarů, přičemž její držitel by získal 18,40 dolarů v hotovosti a za zbytek by pak získal 0,149 akcie Xeroxu. Akcionáři firmy HP by pak mohli ihned získat dohromady až 27 miliard dolarů v hotovosti a zbytek v akciích Xeroxu. Aktuálně se hodnota akcií HP pohybuje kolem 22 dolarů za kus, přičemž ještě na konci února to bylo 20,30 USD.

John Visentin, CEO Xeroxu, nabídku komentoval slovy, že akcionáři firmy HP mají možnost jednak získat okamžitou hotovost a navíc i podíl ve výsledné sloučené společnosti, do níž budou moci dle svého rozhodnutí s využitím získaných prostředků ještě více investovat.

Xerox je ovšem oproti HP mnohem menší firma s ani ne čtvrtinovou tržní kapitalizací, takže je zřejmé, že bez pomoci investorů by na to sám nestačil. Ve skutečnosti si tak musel zajistit podporu z několika stran, a to od MUFG, PNC, Crédit Agricole, Bank of America, Citi a Mizuho. Jen poslední tři banky už dohromady přislíbily 24 miliard dolarů.

Nabídka Xeroxu platí až do 21. dubna, ale může být ještě časově rozšířena. Ostatně na konci dubna by mělo proběhnout výroční setkání akcionářů firmy HP.

