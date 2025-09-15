Aktuality  |  Články  |  Recenze
XFX přešel u RX 9060 XT na GDDR6 paměti Samsungu: o 10 °C nižší teplota i nižší spotřeba

Včera, Milan Šurkala, aktualita
XFX přešel u RX 9060 XT na GDDR6 paměti Samsungu: o 10 °C nižší teplota i nižší spotřeba
Společnost XFX představila novou variantu grafické karty Radeon RX 9060 XT V3. Ta dostala místo GDDR6 pamětí od SK hynixu ty od Samsungu. Pomohlo to teplotám i spotřebě.
Teploty a spotřeby grafických karet závisí na mnoha parametrech a není karta jako karta, ačkoli mohou mít obě stejný grafický čip. Hodně udělá konkrétní chlazení, nastavení taktů GPU i VRAM, v neposlední řadě výsledky může ovlivnit i volba konkrétních VRAM čipů. V případě společnosti XFX to vidíme na Radeonu RX 9060 XT V3, který dostal místo GDDR6 pamětí SK hynix ty od společnosti Samsung. Přechod na paměti Samsungu se zde projevil na nižší spotřebě karty i nižších teplotách, tedy to ve výsledku vyznívá mnohem lépe pro paměti Samsungu. 
 
XFX Radeon RX 9060 XT V3
 
Společnost to otestovala v benchmarku FurMark 4K, přičemž teplota GPU sice vzrostla z 55 °C na 58 °C, nicméně teplota pamětí GDDR6 výrazně klesla, a to o významných 10 °C z původních 87 °C na výsledných 77 °C. Zajímavostí je také to, že se změnila celková spotřeba karty, a to z 207 na 183 W, což je 24 W dolů. To je velký rozdíl a těžko říci, nakolik se na tom podílely jen ony paměti (na to je to až podezřele hodně), a nakolik případně jiné úpravy, které možná nebyly zveřejněny. XFX dále tvrdí, že průměrné otáčky ventilátorů spadly z 1814 na 1461 rpm. Zatím nevíme, zda se varianty V3 objeví i jinde než v Číně, kde už by měly být dostupné.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

