Xiaomi Mi Display 1A: minimální rámečky za cenu pod 100 dolarů

Asi málokdo považuje Xiaomi jen za výrobce smartphonů. V jeho ekosystému nalezneme produkty z různých kategorií, které se obvykle vyznačují atraktivním poměrem ceny a výbavy. Třeba nedávno čínská značka rozšířila svou nabídku o cenově dostupný router s Wi-Fi 6 . V loňském roce se Xiaomi pustilo také do kategorie počítačových monitorů, když uvedlo na domácí trh herní model Mi Surface . Spolu s ním byl představen také univerzálnější a ještě levnější model MI Display 1. Tento týden se na oficiálních stránkách společnosti objevil ještě Mi Display 1A, který vypadá takřka stejně, nabízí shodné parametry a dokonce také stojí stejně. Jediným rozdílem by měly být užší rámečky u nového modelu, které podtrhují moderní a minimalistický design tohoto monitoru.

Mi Display 1A využívá úhlopříčku 23,8" v kombinaci s rozlišením 1920 x 1080 pixelů (Full HD), představuje proto ideální volbou pro širokou řadu uživatelů. Výrobce použil LCD panel s technologií IPS, který se chlubí širokými pozorovacími úhly až 178 stupňů. Ačkoliv monitor disponuje maximálním jasem 250 cd/m², díky integrovanému senzoru se jas inteligentně přizpůsobí okolnímu prostředí. K dalším zveřejněným parametrům patří obnovovací frekvence 60 Hz, kontrastní poměr 1 000:1 nebo doba odezvy 6 ms. Únavě očí by měl zabraňovat filtr modrého světla a technologie redukující blikání monitoru. Nejedná se tedy o monitor pro hráče, i když ani občasné hraní her jistě nebude problém. Více se ovšem tomuto modelu bude líbit běžná kancelářská práce, prohlížení internetu či sledování filmů.

Extrémně tenké rámečky po třech stranách (ve spodní částí zůstal okraj trochu širší) vypadají nejen stylově, ale také usnadňují propojení více obrazovek – tímto způsobem lze vedle sebe umístit až tři monitory s minimálními mezerami. Velmi skromná zůstala výbava v oblasti konektivity, takže kromě napájecího konektoru obsahuje tento model pouze vstup HDMI. Výrobce také slibuje snadnou instalaci díky funkci plug & play. Stojan byl sice vyřešen velmi elegantně, ale chybí možnost nastavení výšky. Xiaomi Mi Display 1A se začíná na čínském trhu prodávat za 699 juanů, což je v titulku zmiňovaných 98 dolarů nebo 2 500 Kč. K tomu výrobce přidává tříletou záruku.

Monitory od Xiaomi se zatím neprodávají na mezinárodních trzích, ale to by se mohlo v budoucnu změnit. Přece jen se do Evropy postupně dostaly třeba televizory Xiaomi i jiné produkty této značky. Musíme ovšem počítat s tím, že cena nikdy nebude tak nízká jako v Číně. V případě Mi Display 1A by finální cena na českém trhu po přičtení DPH a dalších poplatků převýšila hranici 3 000 Kč.