Xiaomi představilo vlastní mobilní procesor Xring 01 s 10 jádry a taktem až 3,9 GHz

Na poli mobilních procesorů budeme mít patrně nového hráče. Měla by jím být společnost Xiaomi, která měla 10 let vyvíjet technologie pro své nové mobilní procesory. Jejich zhmotněním je právě uvedený nový procesor Xring 01, který byl nedávno poodhalen a nyní se objevily i první benchmarky tohoto čipu. Jde o 10jádrový procesor, který má 2 vysoce výkonnostní jádra taktovaná na 3,9 GHz, dále 4 výkonnostní jádra s frekvencí 3,4 GHz, výčet pokračuje dvěma úspornými jádry s 1,89 GHz a dvěma ještě trochu úspornějšími s 1,8 GHz. Jako GPU by tu mělo sloužit ARM Mali-G925.

Objevil se také první benchmark nového čipu, a to v telefonu Xiaomi s 16 GB RAM a operačním systémem Android 15. Šlo o výsledek v benchmarku Geekbench 6, kde dosáhl 2709 bodů v jednovláknovém testu a 8125 bodů ve vícevláknovém (objevil se však i jiný výsledek s horším ST výkonem). Takováto čísla nám ale nic neřeknou bez kontextu. Pokud se podíváme na extrémně výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, tak ten má ST výkon zhruba na úrovni 3150±100 bodů, vícevláknový výkon pak obvykle okolo 9900±500 bodů. V obou testech je tak zhruba 15-18 % pod výkonem Snapdragonu. Vícevláknovým výkonem tak spíše odpovídá 6jádrovým iPhonům 16 a 16 Pro, které ho ale výrazně překonají v jednovláknovém výkonu.



Zatím není jasné, na jakých jádrech je nový procesor postaven a ani to, jakou výrobní technologií je produkován. Nevíme ani, kdy se poprvé objeví v telefonech Xiaomi a zda to bude i na našem trhu. To ukáže až budoucnost.