Xiaomi představuje solid-state akumulátor s vysokou hustotou 1000 Wh/l

Od solid-state akumulátorů (SSB) si slibujeme významné vylepšení vlastností dnešních akumulátorů, zejména vyšší bezpečnost díky pevnému elektrolytu. Spolu s dalšími pokroky na poli vývoje baterií by se ale mohly vylepšit i jiné vlastnosti než jen bezpečnost. Společnost Xiaomi představila právě něco takového. Ukázala totiž solid-state akumulátor, který dosahuje velmi vysoké energetické hustoty přes 1000 Wh/l, což je významný nárůst proti dnešním hodnotám, které u Li-Ion NMC dosahují cca 750 Wh/l. V zásadě by se hustota zvýšila zhruba o třetinu. Asi bychom nečekali menší baterie v telefonech, ale spíše vyplnění stejného objemu jako dnes akumulátorem s vyšší kapacitou (a vyšší výdrží).

Co to přesně znamená? Např. Xiaomi 13 má akumulátor s kapacitou 4500 mAh, nicméně v případě solid-state verze se sem dle Xiaomi u prototypu vešel SSB akumulátor s 6000 mAh. Z nějakého zvláštního důvodu si mnozí spojují SSB s horšími výkony za nižších teplot, což bylo pravdou pro některé první prototypy některých směsí, ale rozhodně to nelze paušalizovat a aplikovat na všechny SSB (záleží na konkrétní kombinaci směsi anody, katody i samotného typu elektrolytu a dalších detailech). V případě Xiaomi je to totiž právě naopak.

Podle něj klasické baterie za velmi nízkých teplot trpí na to, že elektrolyt tuhne a vodivost lithiových iontů klesá až o 60 %. U SSB od Xiaomi je ale jejich výkon ve srovnání se standardními bateriemi při teplotě -20 °C o 20 % vyšší. Tohle může znamenat mnoho věcí. Pokud Xiaomi hovoří o procentních bodech, pak by to znamenalo pokles o 40 %, což je stále hodně, ale přece jen by šlo o dost lepší výsledek. Pokud hovoří procentuálně, pak by to bylo 20 % k onomu 40 % zbytku, tedy propad na 48 % (jinak řečeno, nikoli propad o 40 %, ale o 52 %). A možná Xiaomi také hovoří o něčem úplně jiném vhodnou volbou slov, aby nás zmátlo.

V neposlední řadě se zvyšuje bezpečnost. Pevný elektrolyt zabraňuje průniku dendritů, které mohou způsobit zkrat a selhání baterie vedoucí v nejhorších případech i k požáru. Xiaomi také úspěšně otestovalo propíchnutí akumulátoru, které nevedlo k žádné explozi nebo něčemu podobnému. Zatím ale netušíme, kdy (a zda) se nové baterie objeví a nebyla také zmíněna jejich hmotnostní energetická hustota. Je možné, že akumulátory na jednotku energie zabírají méně místa (mají větší objemovou energetickou hustotu), ale současně mohou být na jednotku energie také těžší (mít nižší hmotnostní energetickou hustotu) a být tak těžší než dnešní baterie.