Xiaomi si chystá herní OLED TV s pravým G-Sync

Nové modely Xiaomi Mi Oled TV by měly být oficiálně vypuštěny na trh během zítřejšího dne, což potvrdil samotný výrobce na platformě Weibo, kde sám zveřejnil návnadu v podobě dvou obrázků.

I člověk sinologií a čínským jazykem nepolíbený pozná, že půjde o zařízení s obrazovkou typu OLED, přičemž postavička dole naznačuje, že nelze očekávat malé úhlopříčky. Logo NVIDIA G-Sync je také výmluvné, neboť nikde nevidíme slovo Compatible, což znamená, že by mělo jít o pravý G-Sync s příslušným hardwarovým modulem. Ovšem tyto dvě skutečnosti také říkají, že rozhodně nepůjde o levné produkty.

Dle účtu Xiaomi TV by také mělo jít o pravý G-Sync a vedle toho nám výrobce slibuje nízké letance, kvalitní obraz a zkrátka to, co se dá očekávat od zařízení s obrazovkou typu OLED.

Teprve ale uvidíme, zda NVIDIA přidá Xiaomi do své nabídky Big Format Gaming Displays , kde zatím figurují jen firmy Asus (ROG), HP a LG. Brzy by tam tak mělo být i Xiaomi, ovšem samozřejmě až na základě toho, co konkrétního zítra uvede na trh. Jsou tu totiž i nějaké předpoklady, respektive požadavky ze strany NVIDIE na to, aby byly produkty Xiaomi v nabídce BFGD zahrnuty. Krom samozřejmých věcí daných modulem G-Sync to bude třeba široký gamut, alespoň 75Hz obnovovací frekvence a také podpora HDR. Takové vlastnosti se ale dají skoro automaticky očekávat.

