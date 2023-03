Xiaomi uvádí brýle AR Glass Discovery Edition s křemíko-kyslíkovou baterií

Brýle pro virtuální nebo rozšířenou, příp. smíšenou realitu se snaží vyvinout spousta firem. Jednou z nich je i čínské Xiaomi, které na MWC 2023 představilo prototyp nového modelu AR Glass Discovery Edition. Výrobce tu použil Micro OLED displeje s optickými hranoly a obraz se v soustavě třikrát láme, než se pošle do oka uživatele. Výsledkem je rozlišení 58 ppd (pixel-per-degree), neboli 58 pixelů na zorný úhel jednoho stupně. Lidské oko není schopno rozeznat jednotlivé pixely od cca 60 ppd, takže brýle takřka dosahují této hranice. Maximální jas činí 1200 nitů.



Výhodou je to, že se brýle nemusí připojovat kabelem k dalšímu zařízení, takže uživatel má velkou svobodu pohybu. Bezdrátové připojení by mělo mít podobné latence jako to drátové. Ta záleží na způsobu komunikace, běžně by to mělo být kolem 50 ms, nicméně s proprietárním systémem Xiaomi by mělo být možné se dostat dokonce jen na pouhé 3 ms (např. s telefonem Xiaomi 13). Výrobce hovoří také o snadném párování telefonu a brýlí, obojí ale musí být certifikováno pro platformu Qualcomm Snapdragon Spaces.



Brýle mají hmotnost 126 gramů a výrobce zde použil vlastní akumulátory využívající křemíko-kyslíkovou anodu. Samotné brýle jsou vyrobeny ze slitiny hořčíku a lithia, v konstrukci se využila také uhlíková vlákna. Výpočetně jsou postaveny na platformě Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1. Je možné je ovládat pomocí telefonu nebo gesty rukou (je zde také Always On kamera s nízkou spotřebou). Např. pohybem palce po ukazováčku lze spouštět nebo vypínat aplikace. Zatím není jasné, kdy se objeví finální verze těchto brýlí, nevíme ani to, kolik by zhruba měly stát.