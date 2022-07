Xiaomi získalo certifikaci na 200W nabíjení: plné nabití telefonu za 8 minut

Xiaomi, které už před rokem prezentovalo koncept

Rychlé nabíjení se stává dnes už docela standardem. Posměšky si v tomto asi vyslouží Apple, který tento nástup zaspal, a jeho uživatelé se mohou chlácholit akorát tím, že si pomalejším 20W nabíjením tolik neničí baterku (otázkou je, nakolik oprávněně). Na Androidu je to jiná písnička a rekordmanem je dnes patrně realme GT Neo 3, které má v balení 150W nabíječku. Ona už i 65W nabíječka v nedávno testovaném realme 9 Pro+ je pěkný rychlík. Nyní to vypadá, že by to dále mohlo posunout, které už před rokem prezentovalo koncept 200W drátového nabíjení HyperCharge a jeho 120W bezdrátové varianty.

Objevila se informace, že Xiaomi konečně získalo certifikaci na tuto 200W nabíječku, což by mohlo znamenat, že se s ní v blízké budoucnosti setkáme i u reálného produktu. Podporovat má režimy 20V/10A (200 W), 17V/10A (170 W), 11V/6A (66 W), 9V/3A (27 W) a 5V/3A (15 W). Podle loňského testu (viz video) lze takto za 44 sekund nabít 10 %, 50% nabití je možné dosáhnout za pouhé 3 minuty a plné nabití 4000mAh akumulátoru je pak možné do 8 minut. Připomeňme ještě, že Xiaomi hovoří o tom, že i při 800 cyklech rychlého nabíjení si má akumulátor udržet přes 80 % původní kapacity.

Abychom si to uvedli trochu do kontextu, jaké množství energie to vlastně je, představme si, že by něco bylo trvale napájeno/nabíjeno 200 W po 24 hodin denně 365 dní v roce. To máme 200 W × 24 h × 365 = 1.752.000 Wh, tedy 1752 kWh. Za rok byste touto nabíječkou na telefon nabili baterku 60kWh elektromobilu 29krát (na ujetí cca 8000 km).