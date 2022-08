Xpeng představil 480kW rychlonabíječku elektromobilů: 200+ km za 5 minut

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng na svém Supercharging Media Day představil nový rychlonabíjecí stojan S4. Rychlonabíječky jsou důležitou součástí infrastruktury elektromobilů zejména pro dlouhé nárazové přesuny a Xpeng se svou novou generací opět utíká konkurenci. NIO by sice ještě letos mělo vybudovat 500kW stojany, nicméně nová 480kW nabíječka Xpeng S4 už stojí a je v provozu. 480 kW je výkon (a proud max. 670 A), který zvládne celý stojan, nicméně pro jednotlivá auta je dostupné maximálně 400 kW (podle videa níže se dostali občas dokonce i na 440 kW).



To překonává mnohá konkurenční řešení. Tesla SuperCharger V3 nabízí např. 250kW/250kW, Porsche Turbo pak 350kW/270kW. Podle Xpengu má 400kW nabíjení zvládnout za 5 minut dodat energii na ujetí dalších 200-210 km dle čínské normy CLTC. Ta je ale známá svým značným optimismem, takže spíše bychom mohli počítat tak se 160-180 km.

Podporu 400kW nabíjení dostává nové SUV G9 a postupně se dostane také do aktualizovaných verzí stávajících modelů. Značka má po celé Číně čerstvě otevřených 1000 nabíječek (799 rychlonabíječek a 201 pomalých "destination charging"), do roku 2025 by těchto ultrarychlých mělo být okolo 2000. V Evropě je Xpeng prodáván v Norsku, Dánsku, Švédsku a Nizozemí.