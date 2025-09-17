XPG uvedlo počítačovou skříň Valor Air Pro a chladiče Maestro Plus s displejem
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Adata pod značkou XPG uvedla novou stylovou počítačovou skříň Valor Air Pro a dva ventilátory Maestro Plus 42SA a 62DA. Oba jsou vybaveny displejem.
Počítačové skříně už dávno nejsou jen nudné světle šedé nebo bílé krabice. Stylový design je hodně žádaný a jen v roce 2024 se prodaly skříně za 2,31 mld. USD, přičemž se do budoucna očekává 6,2% růst ročně. Pro rok 2033 se tak předpokládá, že trh s nimi bude mít téměř 4 mld. USD. Není divu, že společnost Adata pod značkou XPG představuje další zajímavou skříň. Jde o XPG Valor Air Pro, která podporuje základní desky E-ATX a grafické karty s délkou až 400 mm, chladič CPU může být až 167 mm vysoký. Vejde se sem 360mm radiátor vodního chlazení a už v základní výbavě jsou zde čtyři 120mm ARGB ventilátory. Přední panel může obsahovat až tři 120/140mm ventilátory, navrchu jsou dvě 120mm/140mm pozice, vzadu jedna 120mm a na straně dvě 120mm. Vepředu, nahoře, na boku i vespod máme magnetické filtry.
Rozměry samotné skříně, která bude k dispozici v bílé nebo černé barvě, jsou 490×215×467 mm, a váží 7,9 kg. Máme zde 4mm temperované sklo, pozice pro 7 přídavných karet. Dále je zde místo pro dvě 2,5" jednotky a máme tu i dvě 2,5"/3,5" pozice. I/O rozhraní obsahuje jeden USB-C 3.2, dva USB-A 3.2, hybridní audio jack. Pokud jde o délku zdroje, ta může být maximálně 200 mm.
Další novinkou je chladič Maestro Plus 42SA. Ten si troufne až na 220W procesor a digitální panel pak umožňuje sledovat teplotu procesoru. Jeho rozměry jsou 120×156×71 mm a má 4 heatpipe. Je kompatibilní s paticemi Intel LGA-1851, LGA-1700, LGA-1200 a LGA-115x, zvládá i AMD AM5, AM4 a AM3. Ventilátor je 120mm (s 25mm výškou), otáčky mohou být od 800 do 1800 rpm. Průtok vzduchu vrcholí hodnotou 63,62 CFM, hlučnost je 21,19 dB(A) a spotřeba by měla být pod 3 W. Vedle 4pinového PWM tu najdeme ještě 3pinový 5V ARGB konektor a 9pinový USB.
Maestro Plus 62DA je dalším chladičem, přičemž je o něco větší s 6 heatpipe a troufá si až na procesory se spotřebou 250 W. Podporuje stejné patice a i on má displej, který navíc zobrazuje i využití RAM a CPU. Rozměry jsou 126×160×120 mm a všechny hodnoty ohledně průtoků nebo hlučnosti jsou stejné s modelem 42SA.
Zdroj: TZ Adata XPG