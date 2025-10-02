Aktuality  |  Články  |  Recenze
ADATA

XPG uvedlo skříně Valor Air Nano a Mesh Nano, nový je i 850W zdroj Pymcore SFX

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
XPG uvedlo skříně Valor Air Nano a Mesh Nano, nový je i 850W zdroj Pymcore SFX
Společnost XPG představuje nové produkty ve třídě počítačových skříní a zdrojů. Máme tu malé mATX skříně Valor Air Nano a Valor Mesh Nano, novinkou jsou také až 850W zdroje Pymcore SFX.
V nabídce produktů značky XPG se objevují nové počítačové zdroje a skříně. Ty míří především k těm, kteří chtějí menší počítač, současně ale i přesto potřebují spoustu místa. XPG Valor Air Nano je tak skříní, která má rozměry 357×220×436 mm formátu Micro-ATX a Mini-ITX. Do skříně dáte dvě 2,5" jednotky a jednu 3,5", dále je zde 5 PCIe pozic. V balení dostanete jeden 120mm ARGB ventilátor, možné je zde ale umístit mnohem více ventilátorů.
 
Nahoře je možné mít tři 120mm nebo dva 140mm, vzadu je pozice pro jeden 120mm a vepředu pro dva 120mm ventilátory. Také je možné tu mít radiátor vodního chlazení, a to 120mm vzadu nebo 240/360mm nahoře. Skříň také podporuje až 370 mm dlouhé grafické karty (je zde i nastavitelné podpůrné rameno), až 170mm vysoký chladič CPU a 35,6mm prostor pro kabely. Pokud jde o zdroje, ty mohou mít délku do 170 mm. Vepředu jsou pak dva porty USB-A 3.2 Gen 2 a jeden USB-C stejného typu.
 
XPG Valor Mesh Nano
 
Druhou skříní je XPG Valor Mesh Nano. Ta má trochu odlišné stěny s jemnějším mřížkováním. Jinak je to interně totožná počítačová skříň se všemi vlastnostmi modelu Valor Air Nano.
 
XPG Symcore SFX
 
XPG dále představilo nové počítačové zdroje Pymcore SFX o výkonu 750 W a 850 W. Ty jsou o 56 % menší než běžné zdroje ATX. Byly zde použity japonské kondenzátory v novém uspořádání, které optimalizuje rozložení elektrických obvodů, máme tu certifikaci 80 PLUS i Cybernetics Gold. Je kompatibilní s ATX 3.1, má tedy podporu pro 12V-2x6 kabely s možností přenášet až 600 W. Jde o plně modulární zdroje.
 
XPG Symcore SFX
 
Oba modely mají rozměry 125×63,5×100 mm, jsou zde konektory ATX 24-pin, 2 EPS 8-pin, jeden 12V-2x6, 3 PCIe 6+2-pin, 6 SATA a 2 Molex 4-pin. V obou případech se pak o chlazení stará 92mm ventilátor. Záruka na zdroje činí 7 let.
 
Zdroj: xpg.com, TZ XPG

