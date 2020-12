YouTube bude detekovat urážlivé komentáře, dá šanci se nad nimi zamyslet

Svoboda slova je dvojsečná zbraň. Na jednu stranu umožňuje svobodně vyjadřovat své názory, na druhé straně ale usnadňuje šíření nenávisti, což je věc, kterou obecně nechceme. Poslední dobou se tak vedou debaty, kde (a zda) by měla být stanovena hranice mezi vyjadřováním názorů, byť kontroverzních, a záměrnému šíření lži a nenávisti. Platforma YouTube chce pro tento problém přinést několik dalších dílčích řešení. Jedna z nich bude na straně tvůrců, kteří dostanou inovovaný filtr komentářů. Ten je dnes zaměřen především na spam, nově se ale bude více soustředit i na urážlivé a útočné komentáře. Ty budou automaticky zařazeny do fronty ke schválení v YouTube Studio a tvůrce je tak vůbec ani nemusí číst, nebo je přečte a povolí ty, které uzná za vhodné. Zde už je ale jen na něm, zda se k tomu postaví čelem a povolí např. konstruktivní kritiku (což někteří lidé nesnesou), nebo nezveřejní ani toto.



Druhá změna přijde na stranu komentujících. YouTube při prohlížení komentářů bude studovat to, zda jsou útočné (tedy zda jde o ty komentáře, které by pak spadly do fronty ke schválení). Pokud ano, YouTube pozastaví odesílání a upozorní komentujícího, že je jeho komentář urážlivý. Nabídne mu tedy, že by ho mohl přeformulovat. Pokud ho ale chce poslat tak, jak je, YouTube tomu nebude bránit. Pak už je jen na tvůrci, zda ho povolí.

YouTube ještě přidal menší statistiku, ve které říká, že od začátku roku 2019 zvýšil počet komentářů smazaných kvůli tzv. "hate speech" 46krát. Celkem bylo kvůli porušení podmínek zrušeno 1,8 milionu YouTube kanálů, z toho bylo kvůli nenávistné mluvě odstraněno 54 tisíc (tedy 3 %).

