YouTube chce konkurovat TikToku, zkouší 15sekundová videa

TikTok je novou sociální sítí, kterou mnozí ani neznají, přesto je u mladé generace doslova hitem. Objevují se zde krátké videoklipy a konkurence jen sleduje, jak jí roste uživatelská základna. Server YouTube to ale nechce nechat jen tak a rovněž plánuje zavést speciální formát krátkých 15sekundových klipů, které testuje v aplikacích pro iOS i Android.

Prozatím jde o omezený test, takže speciální režim je dostupný jen vybrané skupině uživatelů. V takovém případě jejich aplikace YouTube obsahuje tlačítko pro nahrávání videa. Stiskem tlačítka lze zahájit, přerušit i obnovit natáčení. Lichým stiskem (prvním, třetím,...) spustíte natáčení, sudým ho přerušíte, příp. ukončíte a takhle to může jít dál do maximální doby 15 sekund. Pokud by uživatel chtěl delší video než 15 sekund, musí už použít standardní způsob natočením videa jinou aplikací a uploadem z galerie.



Ceny souvisejících / podobných produktů: