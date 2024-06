YouTube jedná s hudebními nakladatelstvími, chce natrénovat AI pro tvorbu hudby

Pomocí AI se generuje nejen text a obraz, ale také hudba. Jako u všech těchto nasazení, i u hudby je problém se zdrojovými daty pro trénování. Nepřekvapivě se tak poslední dobou objevily další žaloby na tyto systémy, které trénují AI na datech, ke kterým nemají práva. V oblasti hudby to byly v poslední době žaloby na služby Udio a Suno. Jiné služby chtějí jít správnou cestou pomocí zajištění potřebných licencí, aby je nemohl nikdo napadnout. Jednou z takových služeb je YouTube, který chce rozšířit své možnosti právě o generátor hudby. V minulosti už s něčím takovým YouTube experimentoval v podobě funkce Dream Track pro Shorts, kdy bylo možné vytvářet různé variace písniček pomocí AI.

YouTube tak nyní jedná s nejdůležitějšími hudebními nakladatelstvími jako Universal, Sony a Warner ohledně toho, aby mohl na písničkách jejich autorů trénovat svůj nový systém. Ten by měl mít za úkol vytvářet další ”obsah” známých autorů a dát tak vznik písním, které nikdy nenapsali, ale budou v jejich typickém stylu, který by mohl zaujmout jejich fanoušky. Mluví se o tom, že by šlo o jednorázový poplatek a nikoli o platby za přehrání. Otázkou je, co na to hudební interpreti. Spoustě z nich se tyto nástroje nelíbí, neboť to považují za riziko pro lidskou kreativitu, obávají se také nedostatečných kompenzací. Vznikají tak už i otevřené dopisy, které AI generátory hudby obecně kritizují.

Nakladatelství jsou obecně této myšlence více otevřená, některá se nechala slyšet, že nechtějí být viděna opět jako Luddité, kteří se bojí nových technologií (přitom v minulosti tomu tak většinou bylo, vzpomeňme na příchod streamovacích služeb). Spekuluje se o tom, že by nakladatelství měla poskytovat jen obsah těch autorů, kteří budou s takovým použitím souhlasit. Zákulisní informace dále mluví o tom, že nový AI systém by mohl být k dispozici už koncem letošního roku.