YouTube má nového šéfa, Susan Wojcicki opouští roli CEO po 9 letech

YouTube mění své vedení. Posledních 9 let ho vedla Susan Wojcicki, která je v Googlu už skoro 25 let a patří k jedněm z prvních 20 lidí ve společnosti vůbec (konkrétně má číslo 16). Google totiž vznikal v garáži jejího domu, kde Sergey Brin a Larry Page založili svou kancelář vznikajícího Googlu v roce 1998. Nyní si chce ve věku 54 let odpočinout, věnovat se více rodině, svému zdraví a osobním projektům. V roli CEO YouTube čelila také kritice za způsob moderování obsahu, šíření dezinformací na platformě i problémy se soukromím dětí.



Jejím nástupcem se stane Neal Mohan, který v Googlu pracuje od roku 2007. Sehrál svou úlohu v akvizici společnosti DoubleClick, stal se také CPO (Chief Product Officer) sítě YouTube v roce 2015. Byl jedním z těch, kdo stál za projekty, jako jsou YouTube TV, YouTube Premium, Shorts nebo YouTube Music. Dočasně mu bude pomáhat odcházející CEO, která zároveň zůstane v roli poradce pro Alphabet a Google.