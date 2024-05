YouTube nasadil nové zbraně proti blokování reklamy, přeskakování videa i ztišení

YouTube byl, je a bude placenou službou, což se ale někteří uživatelé snaží obejít. V zásadě jsou tu dvě možnosti platby, a to buď pomocí předplatného YouTube Premium nebo pomocí zobrazování (stále se zvyšujícího množství) reklam. Někteří uživatelé se ale platbu snaží obejít tím, že instalují systémy pro blokování reklamy. To se serveru pochopitelně nelíbí, a tak už dlouhodobě bojuje proti těmto systémům. V posledních dnech se objevilo hned několik zbraní, jakými takovým uživatelům znepříjemňuje život, a snaží se je přimět k tomu, aby za využívání služby zaplatili jedním z nabízených způsobů. Je třeba si uvědomit, že YouTube musí platit infrastrukturu (síťovou, disky, počítače pro překódování videa,...), autorské poplatky, provize youtuberům, elektřinu, programátory a nespočet dalších nákladů, takže to opravdu není zadarmo.



Původně se nevědělo, zda jde o problém některého z blokátorů reklamy, ale lidé zkoušeli různé systémy se stejnými výsledky, takže to vypadá na záměr ze strany YouTube a ne softwarovou chybu. Jednou ze zbraní je to, že v případě detekce video velmi brzy skočí na svůj konec a uživatel z něj tak v podstatě nic nevidí. Pokud se ho snaží posunout, dostat se na vybranou část nebo přeskočit některé části, videa mohou skončit v "nekonečném načítání" a nikdy se nespustí. Další možností je, že se přehrají, ale jsou beze zvuku, což u některých videí problém není, někde jde naopak o problém naprosto zásadní.