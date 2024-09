YouTube přestane teenagerům doporučovat videa o fitness, umožní sledování aktivity rodiči

"Wellbeing" je dnes už často používané slovo v češtině, přičemž vyjadřuje celkovou pohodu člověka po emoční, psychické i fyzické stránce. Někdy se ale na první pohled spíše pozitivní věci mohou projevovat negativně, což je klasický problém sociálních sítí. Úspěch ostatních (ať už finanční vyjádřený věcmi, zážitky, cestováním, nebo třeba osobnostní, často spojené s fitness, úbytkem hmotnosti,...) totiž v mnohých může vyvolávat závist a deprese, že něčeho takového také nedosáhli. Toto je problém všeobecně, dost negativně se ale může projevovat zejména u mladistvých. YouTube proto upravuje své fungování vůči této skupině.

Jednou z novinek je tak to, že teenagerům nebudou opakovaně doporučována videa srovnávající různé typy těl, idealizující specifickou tělesnou hmotnost, úroveň fyzické zdatnosti a podobně. Videa nebudou zakázána, mladí si je mohou přehrát, nicméně vypadnou z návrhů na podobná videa, např. v souvislostí s právě přehraným. Občasné přehrání může být dle Youth and Families Advisory Committee neškodné, ale opakované přehrávání takového obsahu může působit depresivně z výše uvedených důvodů. Dále se u videí mohou nově ukazovat odkazy na organizace pomáhající lidem se sklonem k sebe-ubližování, sebevraždě nebo např. poruchami s příjmem potravy. Do problematických videí jsou zařazena také videa ukazující sociální agresi, nekontaktní útoky nebo zastrašování.



Další novinkou je možný dohled rodičů nad kariérou mladého youtubera. Rodiče a teenageři si mohou provázat své YouTube účty (už vidím to "nadšení" mladistvých toto učinit), což rodičům umožní sledovat aktivitu jejich dětí, dávat jim rady ohledně zodpovědné tvorby obsahu a podobně. Uvidí data o uploadech, předplatných nebo komentářích, uvidí také to, kdy jejich dítko začalo streamovat.