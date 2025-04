YouTube slaví 20 let své existence, denně se tu objeví 20 milionů nových videí

YouTube je velkým fenoménem, po Googlu je druhou nejpoužívanější stránkou na světě. Služba byla spuštěna před 20 lety, přičemž k založení domény YouTube.com došlo 14. února 2005, první video bylo uploadováno 23. dubna 2005. Šlo o snímek ze zoo s 19sekundovým komentářem ohledně délky chobotů slonů. Jeho autorem je Jawed Karim, jeden ze tří spoluzakladatelů platformy (těmi dalšími jsou Chad Hurley a Steve Chen). Původním účelem YouTube sice byla online seznamka, ale to se nějak povedlo, a ze služby se stala platforma na sdílení téměř jakýchkoli videí. Stala se velmi úspěšnou, už v roce 2006 se zde uploadovaly desítky tisíc videí denně a byly zde desítky milionů klipů. 9. října 2006, tedy jen 1,5 roku od založení, oznámil Google, že službu kupuje za 1,65 mld. USD.

Dnes je zde v průměru uploadováno přes 20 milionů videí denně. Každým dnem se tu objeví přes 100 milionů komentářů a 3,5 miliardy lajků. Daří se i hudbě. YouTube Music (ale i YouTube Kids) slaví 10leté narozeniny a přes 300 hudebních videoklipů má více než miliardu zhlédnutí. Nejrychleji tuto metu pokořilo video Adele - Hello , které na to potřebovalo jen 88 dní (nyní je na 3,1 mld.). 97 dní potřeboval Ed Sheeran - Shape of You (nyní 6,5 mld.) a Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee (nyní 8,7 mld.).