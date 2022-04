YouTube Super Díky nyní v 68 zemích: pro podporu oblíbeného youtubera

Platforma YouTube nabízí youtuberům několik možností, jak monetizovat svůj obsah. Dnes jsou reklamy jen jedním z desíti způsobů, přičemž jeden z ne až tak dávno zavedených jsou Super Díky (Super Thanks), které nahradily starší metodu Viewer Applause. Super Díky jsou jednou z metod patřící do rodiny Super, kde je např. i Super Chat nebo Super Stickers.



Jako většina věcí, i Super Díky se postupně zavádějí a obvykle byly nejprve k dispozici jen ve vybraných zemích. Nyní jsou už v 68 státech a mezi nimi je i Česká republika. Sledující mohou svým oblíbeným youtuberům (nebo obecně autorům videí, která je zaujala, nějak jim pomohla, je pobavila...) přispět od 2 do 50 USD, resp. ekvivalent v lokální měně a tvůrci obsahu tak mohou finančně pocítit podporu od svých fanoušků. Součástí je animace v GIFu ukazující jejich podporu i zvýrazněný komentář u videa. Youtubeři by nicméně neměli čekat, že se tímto závratně navýší jejich příjmy. A co vy? Přispěli byste svému oblíbenému youtuberovi nebo někomu, kdo vytvořil video, které se vám hodilo a pomohlo vám?