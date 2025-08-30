Aktuality  |  Články  |  Recenze
YouTube tajně edituje některá Shorts videa pomocí AI bez svolení autorů, vypadají uměle

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AI se používá např. i k vylepšování obrazu. Někde to funguje výborně, někde méně. YouTube začal AI tajně používat k "vylepšování" některých videí Shorts, aniž by o tom řekl autorům.
Sociální síť YouTube má další menší kauzu. Začala totiž u některých videí Shorts používat AI k "vylepšování" obrazu. Problém je v tom, že o tom nikomu neřekla. Autoři tak najednou mohli mít upravená videa, která v některých případech vypadala spíše jako vytvořena generativní AI, než že by byla pomocí AI jen vylepšena (např. AI odšumování v Camera Raw je naprosto fantastická funkce). Příkladem je Rhett Shull, který natáčí videa s hudební tematikou, a jeden z jeho shortů byl natolik upraven různým odšumováním, vyhlazováním, doostřováním, kdy zde navíc byly i nějaké ty pohybové artefakty, že vypadal spíše jako AI deep fake. 
 
To je problém, neboť YouTube takto může ohrozit důvěru v samotného autora videa, jehož příspěvek nevypadá reálně a působí dojmem, že ho nechal vygenerovat pomocí AI a to, co je na něm zobrazeno, se nikdy nestalo a nebylo natočeno. YouTube se brání, že AI je podobným způsobem používána k vylepšování videa v moderních telefonech (to má svým způsobem pravdu), nicméně i pokud se tak stane, autor videa ví, v jaké podobě to video publikuje. S AI vylepšením ze strany YouTube nikdy neví, do jaké umělotiny se to přetaví. Dodává, že AI je použita k odstranění rozmazání, odšumování a vylepšení zřetelnosti, nejde ale o žádný upscaling nebo generativní AI, jak naznačovali někteří autoři, kteří na problém poukázali. Nyní si z kauzy chce vzít ponaučení a vyslyšet zpětnou vazbu od autorů, tak snad se tak i reálně stane.
 
Zdroj: petapixel.com, bbc.com, ilustrační foto (ChatGPT)

