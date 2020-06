YouTube vloží 100 mil. USD na podporu černošských tvůrců

Těmito týdny otřásají dvě velká témata, koronavirová pandemie a smrt George Floyda. Ta nečekaným způsobem vytáhla na světlo světa rasovou otázku. Pořádají se demonstrace proti policejní brutalitě a rasismu, technologičtí giganti pak policii zatrhli používání systémů pro rozpoznávání tváří ( IBM Amazon i Microsoft ) a nyní se předbíhají i v tom, kdo bude více podporovat nejrůznější černošské komunity. Apple vložil 100 mil. USD do Racial Equity and Justice Initiative, Google slíbil darovat 12 mil. USD nejrůznějším organizacím bojujícím proti rasismu, Facebook pak přispěchal s 10 mil. USD a dalším, kdo se chce připojit k podpoře komunit lidí s tmavou barvou pleti, je YouTube. Ten do toho vloží 100 mil. USD.