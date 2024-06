YouTube začal rušit předplatná pořízená levněji z “jiné země” přes VPN

Služba YouTube vytáhla ve velkém do boje proti těm, kteří za ni nechtějí platit nebo kteří různě obchází stanovenou cenu. Hodlá změnit způsob vkládání reklam, při detekci blokátorů reklam pak komplikuje přehrávání. Jsou ale i lidé, kteří na to vyzráli jinak a přešli na předplatné. To má totiž v různých zemích různé ceny, aby to alespoň trochu (ne nutně úplně) reflektovalo i kupní sílu obyvatel dané země. Např. v USA je cena za předplatné 13,99 USD, ale na Ukrajině je to za 99 hřiven, což je v přepočtu jen 2,44 USD. To je skoro 6krát levněji. Spoustu lidí tak napadlo (případně to někde zjistili), že mohou s pomocí VPN zamaskovat svou skutečnou polohu do státu, kde je YouTube Premium levnější. Tímto se dostali ke stejnému předplatnému za zlomkovou cenu.

YouTube ale nyní řeší i tento problém. Uživatelům, kteří maskovali svou polohu, jejich předplatné ruší. Spousta lidí si totiž začala stěžovat na nenadálé rušení předplatných, tyto případy ale měly jednoho společného jmenovatele, čímž bylo právě využití jiných zemí pro registraci předplatného. Neruší ho ze dne na den, ale nechává ho doběhnout do konce předplaceného měsíce.

Podpora Googlu pak při vysvětlování toho, proč bylo předplatné zrušeno, zdůvodňuje krok tím, že se uživatel přestěhoval do jiné země, než kde si tuto službu zaregistroval. Doporučuje pak změnit v nastavení Google účtu zemi, ve které su uživatel nachází.