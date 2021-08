YouTube zkouší Premium Lite bez reklam za 6,99 EUR měsíčně

YouTube je platformou, která dovoluje lidem nahrávat svá videa, a pokud splní určité podmínky sledovanosti, mohou se přihlásit do programu, kdy může YouTube přidat k videím reklamy a o výdělek se pak podělit. Jde tak o jeden ze způsobů, jak mohou tvůrci monetizovat svá videa a někteří se i natáčením živit. Ne každému jsou ale reklamy po chuti, a tak YouTube už před nějakou dobou přišel s předplatným YouTube Premium.

To odstraňuje reklamy, ale nejen to. Přináší také hudební streamovací službu YouTube Music, dovoluje přehrávání na pozadí i stahování pro offline konzumaci obsahu. Jenže cena 11,99 EUR měsíčně není zrovna malá, pokud se chcete jen zbavit reklam a nepotřebujete další bonusy navíc. YouTube proto ve vybraných evropských zemích (Belgie, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko a Švédsko) zkouší levnější formu YouTube Premium Lite. Cena v tomto případě spadne na 6,99 EUR měsíčně. Zda se projekt rozšíří i do dalších zemí, to prozatím nevíme.



