Youtuber otestoval zlepšování ovladačů Intel GPU v čase, vyšlo o 40 % více výkonu

Mnoho lidí zajímá, jak je na tom Intel se stále se zlepšujícími ovladači grafických karet Arc Alchemist. Při jejich uvedení to byla docela tragédie a výkon ani zdaleka neodpovídal teorii. Ta totiž hrubý výkon např. u Arc A770 směřuje těsně pod GeForce RTX 3070 (Arc A770 má 19,66 TFLOPS, RTX 3070 pak 20,31 TFLOPS), navíc má ale A770 dvakrát tak velké množství paměti na o trochu rychlejší sběrnici (512 vs 448 GB/s). Ze začátku ale karta nestačila pořádně ani na RTX 3060. Mnoho testů na internetu ukazuje cca 18% zlepšení k létu 2023, ale otázkou je, jak je tomu dnes.



Youtuber Benchmark BEN ale pravidelně zkouší nové ovladače a prezentuje je na výběru 20-25 her. Bohužel tu trochu chybí konzistentnost výběru, a tak vyvozování závěrů z naměřených výsledků bude trochu ošemetné. Jde o jednoho testera, takže je potřeba brát výsledky s rezervou a bylo by dobré mít potvrzení i z jiných zdrojů, každopádně i přesto dost napoví. Ostatně pokud z jeho testů vezmeme rozdíly mezi letními a původními ovladači (včetně her, které se nedostaly do tabulky kvůli krátkému časovému oknu, kdy byly testovány, dojdeme k cca 25 %, což je sice o něco více než 18 % u jiných testů, není to ale úplně někde jinde. Testovací sestava měla AMD Ryzen 9 7950X3D a jde o testy v rozlišení 1080p.



Vybral jsem hry, které byly otestovány alespoň ve verzi ovladačů 4972 (z druhé poloviny listopadu 2023) nebo novějších a které měly první záznam s dostatečně starými ovladači verze 4382 (počátek června 2023) a staršími. Tím se tak dostaly do výběru hry s jedněmi z posledních verzí ovladačů a zároveň alespoň půlročním rozdílem mezi poslední a první verzí, která se dostala do testu. Jak ostatně uvidíte v tabulce, většina záznamů je už od prvních verzí ovladačů 3433 a končí s jednou z posledních verzí 5081/5122. Spousta her se nedostala do výběru i proto, že se staršími verzemi ovladačů vůbec neběžely, což rovněž ukazuje, že Intel pracuje na rozšiřování podpory (a také to, jak špatné to ze začátku bylo).



Pokud srovnáme první a poslední záznam u těchto her, tak průměrný přírůstek výkonu u Arc A770 díky ladění ovladačů činil dost přes 40 %, takže vzhledem k poněkud optimistickým výsledkům z výše zmíněného (25% vs 18 %) bychom asi mohli s větší mírou bezpečí říci, že by to mohla být cca třetina. To je dost překvapivě vysoké číslo.

V testech se objevily i tituly v kratších časových úsecích jako Ratchet and Clank Rift Apart (4514-4952) s 10% nárůstem, Remnant II (4578-4952) s nárůstem 18 %, F1 22 (3433-4311) se 17 % nebo Tom Clancy's Rainbow Six Extraction a Doom Eternal (oba 3433-4311) s 9% zvýšením výkonu, což by výše zmíněný průměr snižovalo, jde ale o relativně krátká období, která nebyla zahrnuta. I přesto je s podivem, že se během tak málo verzí povedlo zvýšit výkon o poměrně vysoká čísla. Do průměru se nicméně nedostaly ani hry, které by ho na oněch krátkých obdobích zvyšovaly. Např. Starfield (4826-5081) se za velmi krátkou dobu dostal o 60 % výše, Valorant (3433-4311) dokonce o 103 %.

Ostatně i v tabulce výše vidíte některé velké skokany, kteří se sem dostali. Counter Strike 2 šel s frekvencí dokonce o 201 % nahoru (verze 3433-5081), a kdybychom to počítali od verze 4382, tak za posledního půl roku se výkon zvýšil ze 133 na 211 fps (+59 %). Podobně tak výrazně na začátku skočil Resident Evil 4, což poslalo výkon o 118 % nahoru, nicméně i od verze 4257 do dneška vylezl z 87 na 98 fps, to je +13 % k dobru.