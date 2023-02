Youtuber ukázal schopnosti interního softwaru Intel ROC pro overclocking CPU

To, co se dostane mezi běžné uživatele, pochopitelně není to, co samotné společnosti používají ve svých vlastních laboratořích. Známý youtuber der8auer se dostal do laboratoří Intelu, kde si mohl pohrát s interními nástroji společnosti, a to jak s HW, tak i SW. Ve videu, které prezentoval na síti YouTube, tak můžeme vidět testovací základní desky, které mají zajímavé funkce. Jednou z nich je např. možnost rychlé výměny chipsetu a procesor tak není potřeba montovat do jiné základní desky. Desky s procesory jsou také k dispozici pro vzdálený přístup, takže inženýři na jiném kontinentu mohou upravovat nastavení procesoru a zkoušet, jak se to vlastně bude chovat.



Velkou zajímavostí je tu interní utilita ROC (Real-Time OverClocking). Der8auer ji hodnotí jako přehlednější a nepřekvapivě i schopnější než Intel XTU. Dovoluje každému jádru nastavit vlastní takt, napětí a další detaily. Celkem je dle jeho slov možné ovládat tisíce parametrů. Youtuber to mohl vyzkoušet při taktování mobilního procesoru Core i9-13900HK, což je 14jádrový procesor (6P+8E) s max. Turbo taktem 5,4 GHz. Sám podotknul, že se jim při dřívějších testech ani s výkonným chlazením nepovedlo dostat výrazněji přes 5,6 GHz. Zde systém běžel na 5,8 GHz a dokonce byl schopen na chvilku běžet na 5,985 GHz, kde ale velmi rychle zamrznul (před pádem zobrazil akorát frekvenci v CPU-Z). Der8auer chystá ještě další dvě videa na téma jeho návštěvy v Intelu.