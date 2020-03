Youtuberovi hrozí 3 měsíce vězení za falešné video ohledně koronaviru

Koronavirus je velkým tématem posledních dní a tentokrát se na něj podíváme kvůli 24letému Francescovi Belardimu. Ten je youtuberem a na Instagramu zveřejnil video, kde ukazoval, jak se dostal do zakázané oblasti (tzv. červené zóny), která je uzavřena kvůli nákazám koronavirem COVID-19. Jeho video obsahovalo záběry toho, jak to v oblasti vypadá a zmínil i to, že riskuje 3 měsíce vězení a pokutu 200 EUR. Také řekl, že jakmile se člověk dostane do oblasti (což mělo být dle jeho slov možné), nemůže ji 14 dní opustit. Všechno to má ale trochu háček. Nebyla to tak úplně pravda.



Belardi se do zakázané oblasti ve skutečnosti nedostal, natáčel v blízkém městečku Guardamiglio a policisté na záběrech nebyli kontrolními body kvůli koronaviru. Také jeho zprávy o možnostech vstupu a výstupu z oblasti byly zavádějící, dovolen totiž není ani jeden směr pohybu. Oblast je uzavřena pro vstup i výstup. A přestože se do zakázané oblasti nedostal a vše jen fingoval nedaleko, tři měsíce vězení mu hrozí i tak. Nebude to za vstup, ale za "zveřejňování a šíření nepravdivých, přehnaných nebo tendenčních zpráv". Pokuta pak má být rovnou 309 EUR a bude to chtít také nový telefon, neboť ten původní mu zabavila policie (problémy začaly až po odvysílání "reportáže"). Kritiku schytal nejen na sociálních sítích, ale i v italské televizi, kde na jeho adresu řekli, že dostal spíše "kreténovirus".

Ceny souvisejících / podobných produktů: