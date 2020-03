Z GeForce Now mizí další hry, tentokrát od od 2K Games

Teprve začátkem února se streamovací služba od Nvidie dostala z beta verze a už ji stihla opustiti tři významná vývojářská studia. Naposledy koncem tohoto týdne 2K Games, které měly v GeForce Now třeba série BioShock, Borderlands, Civilization nebo NBA 2K. Příliš podrobností o tomto kroku nemáme, Nvidia si vystačila s velmi stručným příspěvkem na svém oficiálním fóru. V něm píše, že k odstranění her došlo na žádost vydavatele. Zároveň prý společnost spolupracuje s 2K Games na tom, aby se její hry do služby v budoucnu zase vrátili.





Podle Nvidie budou hry zase přibývat





Na dotazy novinářů Nvidia přímo nereagovala, pouze odkázala na své několik týdnů staré prohlášení. V něm se kromě jiného píše: „Ve chvíli, kdy se GeForce Now stalo placenou službou, se někteří vydavatelé mohou rozhodnout odstranit hry před koncem zkušební doby. Udržují kontrolu nad svým obsahem a rozhodují, zda zakoupená hra zahrnuje streamování přes GeForce Now. Mezitím jiní své hry vrátí zpět, neboť si uvědomí hodnotu GeForce Now (počkejte si na další informace). Po ukončení přechodného období bude odebráno jen pár her, naopak každý týden by do GeForce Now budou přidávány nové tituly.“

GeForce Now umožňuje hrát graficky náročné hry na počítačích, tabletech, smartphonech nebo konzolích Shield, a to prostřednictvím jejich streamování přes internet. Testovací verze služby byla spuštěna už v roce 2015 pro Shield TV a Shield Portable, o dva roky později potom pro počítače. Teprve 4. března 2020 došlo k ukončení beta verze a zároveň zpoplatnění. Členství s neomezenou herní dobou stojí 139 Kč měsíčně, lze přitom využít 90denní zkušební lhůtu. K dispozici je také velmi omezená bezplatná varianta. Nutno dodat, že hráč musí vlastnit kopie všech titulů, které si předtím zakoupí třeba na Steamu nebo v Epic Store.





Vývojáři opouští GeForce Now ve velkém

Právě před přechodem do placené verze a krátce po něm začali platformu opouštět vývojáři. Z GeForce Now tak zmizely tituly od Capcom, Rockstar Games a Square Enix, které byly dostupné v beta verzi. V únoru se potom stáhla studia Activision Blizzard a Bethesda, která 6. března následovala společnost 2K Games. Problém by mohl být také v samotné komunikaci mezi Nvidí a vývojáři. Raphael van Lierop, zakladatel Hinterland Studio, se tento týden nechal slyšet, že americká společnost jej nikdy nepožádala o povolení k zahrnutí hry The Long Dark do GeForce Now, proto zažádal o odebrání titulu. Dle něj by si hráči měli stěžovat u Nvidie, protože vývojáři se jen snaží kontrolovat, kde se jejich hry nachází.

Ne každý hráč ovšem sdílí tento názor. Někteří fanoušci tvrdí, že pokud si jednou zakoupí licenci ke hře, vývojářům může být jedno, zda ji hrají na svém počítači nebo využívají možnosti streamování. Spousta fanoušků také hovoří o tom, že s odchodem 2K Games ztratili poslední důvod k používání GeForce Now. Nvidia by si tedy měla dát záležet při vyjednávání s vývojáři, aby se do služby co nejdříve vrátily kvalitní tituly.

