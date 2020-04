Z490 nemusí podporovat PCIe 4.0 vůbec, zaplatí zbytečné náklady zákazník?

Už na začátku tohoto roku jsme očekávali, že Intel představí své Comet Lake-S, ovšem nic takového se nestalo a brzy poté se objevily zprávy, že za tím stojí problémy s vývojem čipsetu spojené se sběrnicí PCIe 4.0. Toto téma nyní oprášil server Tom's Hardware , vedle čehož se můžeme podívat také na nové fotografie celé řady Gigabyte Z490

Nedávno jsme psali, že desky se Z490 mají podporovat PCIe 4.0 , ale procesory Comet Lake-S ne. Dalo se očekávat, že tuto sběrnici nabídnou až následující Rocket Lake-S a byla otázka, zda Intel alespoň posílí propustnost DMI (sběrnice mezi CPU a PCH) a umožní i na Comet Lake-S využít SSD v režimu PCIe 4.0. Ta ale může být dle nové zprávy a dosud ještě neověřených informací zcela bezpředmětná.

Dle marketingových materiálu firmy Gigabyte mají její desky se Z490 omezenou podporu PCIe 4.0, což má pravděpodobně znamenat to, že dané linky má nabídnout pouze procesor a ne čipová sada a deska má připraveny jen datové cesty. Intel totiž měly při vývoji čipu Z490 potkat potíže právě s implementací PCIe 4.0, aby se nakonec rozhodl, že ji nakonec nenabídne. To však může mít své neblahé důsledky vzhledem k tomu, že o zrušení podpory PCIe 4.0 na čipové sadě mělo být rozhodnuto až v době, kdy bylo příliš pozdě na provedení změn v základních deskách.

To by pak jednoduše znamenalo to, že v první vlně s procesory Comet Lake-S se nedočkáme žádné podpory PCIe 4.0 a v případě Rocket Lake-S by to mělo být pouze na linkách samotného procesoru a lze očekávat, že ty asi budou určeny pouze pro jeden či dva sloty PCIe x16, čili pro grafickou kartu/karty. To pokud Intel nenabídne jako AMD ještě další linky procesoru pro přímé připojení SSD, na což to dle informací o patici LGA 1200 rozhodně nevypadá.

Čili v takovém případě, pokud si někdo koupí Z490 s Comet Lake-S, bude platit naprosto zbytečné náklady na zajištění funkce, kterou nezíská. Zajištění PCIe 4.0 vyžaduje kvalitnější datové cesty, což typicky znamená více vrstev v plošném spoji a to pak vysvětluje zprávy o tom, že nové desky jsou tlustší než modely se Z390. Znamená to i re-drivery a re-timery, které si zákazník zaplatí a budou mu na nic.

Uvidíme, jak to bude a dozvědět bychom se to mělo příští týden ve čtvrtek, kdy má Intel novou platformu představit. Zákazníkům by jistě nebylo po chuti platit za chyby někoho jiného, takže bude zajímavé i to, jaký Intel zaujme postoj a zda bude ochoten o tom všem otevřeně mluvit. Znovu však připomínám, že to vše jsou zatím neověřené informace a s jistotou víme jen to, že desky se Z490 nabídnou v nějaké podobě podporu PCIe 4.0 a téměř jisté je to, že Comet Lake-S ji naopak nemají.

