Zachytily teleskopy VLT v oranžovém víru zrod exoplanet?

Nedávno jsme se věnovali případu, kdy domnělá přímo sledovaná exoplaneta Fomalhaut b astronomům zmizela před očima . Ukázalo se, že na daném místě žádná ani nebyla a ve skutečnosti šlo nejspíše o velkou kolizi ledových objektů, která nakrátko vytvořila dobře viditelný shluk trosek odrážejících světlo své hvězdy.

European Southern Observatory (ESO) ale sleduje jiný objekt, a to teprve se formující hvězdný systém, který se aktuálně ukazuje prostému oku jen jako vír materiálu, v němž se ale astronomové už nyní snaží identifikovat možné zárodky exoplanet.

Mechanismus jejich vzniku byl popsán už dobře, takže můžeme tvrdit, že exoplanety vznikají z pevného a plynného materiálu, který zbyl v okolí hvězdy, ale není zrovna jasné, kdy tento proces už může začít a obecně jaký je počáteční vývoj zárodků planet. K tomu ostatně chybí i přímá pozorování, respektive taková, která nám ukáží mladé hvězdné systémy v dostatečném detailu.

My se přitom na okolních obrázcích díváme na systém hvězdy AB Aurigae vzdálené přibližně 520 světelných let, na niž se před několika roky zaměřila Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Již tehdy data naznačovala, že v protoplanetárním disku kolem této hvězdy existují struktury, jež by mohly ukazovat na počínající tvorbu planet. Právě na to se nyní zaměřili astronomové z ESO pomocí Very Large Telescope (VLT).

ESO Very Large Telescope

VLT má nyní novou adaptivní optiku SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch), která dovoluje zachytávat vysoce kvalitní a kontrastní snímky v úzkém úhlu záběru, což se zvláště hodí pro sledování malých objektů, jako je i stovky světelných let vzdálený systém AB Aurigae.

Pomocí SPHERE tak byl daný systém sledován na přelomu minulého a tohoto roku a identifikována v něm byla dvě místa, kde by mohly vznikat planety. Dá se říci, že pozice zakroužkovaná v blízkosti středu systému je vcelku zřejmá, ovšem vzdálenější označené místo na první pohled nevypadá nijak zvláštně.

Ovšem pokud jde o potenciální zárodek planety umístěný blíže středu systému AB Aurigae, je třeba dodat, že její dráha či vzdálenost od hvězdy by odpovídala našemu Neptunu. Ani SPHERE si tak nedokáže tento systém přiblížit natolik, aby se podíval opravdu do jeho centra, kde by mohly vznikat menší kamenité planety typu Venuše, Země či Marsu.

Jenomže v ESO už aktuálně probíhá výstavba teleskopu, který můžeme označit za zcela jiný kalibr v porovnání s VLT vyzbrojeným čtyřmi 8,2metrovými primárními zrcadly. Jde o 39metrový ELT - Extremely Large Telescope, kde se využijí i zkušenosti z provozu zařízení SPHERE. ELT má vstoupit do služby v roce 2025, takže se můžeme těšit na ještě detailnější snímky tohoto i jiných systémů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: