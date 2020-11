Začíná další kryptománie? Bitcoin se dostal přes $15000

Kryptoměnová bublina splaskla před téměř třemi lety na přelomu roku 2017 a 2018. Tedy se Bitcoin dostal na téměř 20000 USD, nicméně postupně spadl až k 3100 USD. Mnozí tak předpovídali kryptoměnám konec, ale jak to vypadá v posledních dnech a týdnech, znovu se nadechují k životu. Od konce července se BTC vytrvale drží nad hranicí 10000 USD a ještě před měsícem byl pod 11000 USD. Druhá polovina října a začátek listopadu ale znamenaly výrazný obrat a Bitcoin vytrvale roste. Dnes je na 15400 USD, což je během měsíce nárůst o více než 40 %.

autor: MichaelWuensch, public domain ( Pixabay

Otázkou je, co to vlastně způsobilo. Mnozí to připisují nejistotě ohledně výsledku amerických prezidentských voleb. Dalším důvodem může být to, že kryptoměny začínají brát vážně další a další instituce. Před dvěma týdny ohlásil podporu Bitcoinu a jiných kryptoměn např. PayPal. Velkou budoucnost Bitcoinu nedávno přiřkl JPMorgan, což mohl být další důvod k vyšší důvěře v růst hodnoty této kryptoměny.

Pokud jde o svět IT, tentokrát asi můžeme být více klidní, protože grafické karty už nejsou tím nejefektivnějším HW pro těžbu (to jsou spíše specializované ASICy). Doufejme tedy, že nedostatek GPU bude způsoben nanejvýš neschopností pokrýt běžnou poptávku po nich a ta nebude růst v důsledku těžby a kryptománie, která by se mohla objevit s rostoucí cenou. Zda se objeví, nebo zda bublina splaskne dříve, než se pořádně nafoukne, to se ale teprve uvidí.



