Záhadná kometa konečně ukázala své koma

Dle nových údajů jde ale opravdu o kometu, a to skutečně velkou s průměrem kolem 100 kilometrů, která nyní už ukázala své koma. Odhalily to snímky z Las Cumbres Observatory a na níže uvedeném můžeme vidět, jak má tato kometa (uprostřed snímku) kolem sebe mlhavý závoj, jenž byl označen za koma, čili plynovou obálku kolem jádra. Kometa by pochopitelně měla mít také ohon, ovšem my ji ze Země pozorujeme z podobného úhlu, odkud přichází záření Slunce, jehož vítr ohon vytváří. Čili ten, pokud jej UN271 v takové vzdálenosti vůbec má, bude směřovat směrem od nás a těžko bude viditelný, ale i koma je samozřejmě velice slabé v porovnání s tím, jak by mohlo narůst ve vzdálenosti jednotek AU.