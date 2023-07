Záhadný AMD Ryzen 9 7945HX3D naznačuje možný příchod 3D V-Cache do laptopů

nedávno představilo nový levný desktopový Ryzen 5 7500F , který rozšiřuje nabídku směrem dolů, nicméně je možné, že se rozšíří také směrem nahoru, a to tentokrát v mobilní sféře. Na čínské sociální síti Weibo i v několika obchodech se totiž objevila zmínka o notebooku Asus ROG Strix Scar 17 (G733PYV-LL045W), který by měl být dle údajů vybaven zatím neznámým procesorem. Jeho označení by ale napovídalo mnohé. Mělo by jím o mobilní procesor řady Dragon Range, který by měl 3D V-Cache. Ta se zatím u mobilních procesorů neobjevovala. Celkově by měl mít 128 MB L3 cache, a to v podobě 64 MB standardní L3 cache a 64 MB 3D V-Cache. O ní je dobře známo, že navyšuje výkon především ve hrách, což by se pro herní notebook rozhodně hodilo.