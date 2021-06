Záhadný objekt z okraje systému může být kometa s rekordní dráhou

2014 UN271 ukazuje, že Sluneční systém skrývá ještě nejedno tajemství, ale na rozuzlení tohoto si budeme muset ještě počkat. UN271 se totiž zatím stále ještě přibližuje, ale dle propočtené dráhy se bohužel nedostane moc blízko Zemi a proletět by měl někde mezi drahami Saturnu a Uranu. To vrhá stín pochyb na slib o vesmírné podívané a skutečně můžeme počítat s tím, že ta bude určena pouze pro astronomy s vhodnou výbavou. Nicméně výsledné snímky samozřejmě budou zveřejněny.

UN271 pochází nejspíše z Oortova oblaku, který je stále ještě spíše hypotetický a těžko viditelný zdroj kometárních jader, z nichž se některé občas vlivem vzájemných srážek vydá směrem do středu Sluneční soustavy. Samotné komety jsou samozřejmě velice reálné, přičemž jen málokterá představuje opravdu velké těleso s průměrem větším než desítky kilometrů.

Samotný UN271 je ovšem slušný macek s průměrem mezi 100 a 370 km a aktuálně je vzdálen cca 22 AU od Země, přičemž samotný Oortův oblak má začínat až 2000 AU daleko. K němu tak ani zdaleka nedoletěly ani sondy Voyager, které už se přitom oficiálně pohybují v mezihvězdném prostoru, neboť okraj Sluneční soustavy se nachází ve vzdálenosti 125 AU a Voyager 1 je daleko 152 AU.

Mezi lety 2014 a 2018 se UN271 dokázal přiblížit z 29 AU jen na vzdálenost 23 AU od Země a velice dlouho trvalo, než byla vůbec určena jeho dráha, neboť sledovat kometu bez ohonu na tak velkou vzdálenost je velice složité z hlediska pozorování i výpočtů. Dr. Pedro Bernardinelli uvádí, že bylo pořízeno na 80 tisíc snímků objektu a vyhodnocení si vyžádalo na 15 až 20 milionů hodin práce procesoru, i když to nám pochopitelně nic moc neřekne a jde spíše o záměr ohromit obrovskými čísly.

Ve skutečnosti byl UN271 zachycen díky prodjektu Dark Energy Survey (DES) pátrajícím po temné energii, a to právě v roce 2014, jak ostatně jasně uvádí i celé označení objektu. Nyní již díky dlouhým rokům pozorování také víme, že UN271 se k Zemi nejvíce přiblíží až v roce 2031, a to na vzdálenost 10,9 AU, čili se dostane zhruba na úroveň Saturnu a existuje slušná šance na to, že jde o opravdu velkou a dosud ještě "nedotčenou" kometu, čili takovou, která se ještě nikdy ke Slunci tak blízko nedostala. Uvidíme tak, co to s ní provede.



