Zajistí hloubkový radar naprostou autonomii řízení?

Celá myšlenka je velice jednoduchá, i když její realizace bude poněkud složitější. Představme si systém v automobilu, který je vybaven hloubkovým radarem schopným proniknout přibližně do tří metrů pod povrch vozovky. Díky tomu s každým snímkem získá otisk jejího profilu, který by měl být pokaždé unikátní, stejně jako jsou unikátní třeba otisky prstů. Čili postačí, aby byly mapovacími vozy vytvořeny trasy, s nimiž si pak mohou další projíždějící vozy porovnávat svá data, díky čemuž se udrží ve stanovené stopě s tolerancí 4 až 6 centimetrů, a to i při vysoké rychlosti na dálnici.

A proč to dělat takto složitě? Hloubkový radar nemůže být na rozdíl od kamer či lidaru oslepen kouřem, vánicí či jinými složitými podmínkami nebo zmaten zasněženou krajnicí a aby se automobil mohl sám řídit skutečně za všech povětrnostních podmínek, to je základní předpoklad pro dosažení konečné páté úrovně autonomie.

Nový hloubkový radar pro automobily vyvíjí WaveSense patřící univerzitě MIT, přičemž je jasné, že sám o sobě nemůže stačit pro bezpečné autonomní řízení. Logicky bude schopen pouze toho, aby se automobil dokázal udržet na silnici za všech podmínek, ale nebude moci sledovat okolní provoz, chodce či překážky v cestě, to bude stále na kamerách a lidaru.

Nabízí se ale otázka, jak často se budou muset radarová data pro porovnávání obnovovat a co to bude znamenat pro nároky na datovou propustnost a vůbec zpracování těchto dat. Bude snad stačit, aby si automobil při zadání cíle cesty v krátkosti vše potřebné stáhl do své paměti, kde mohou data zůstat pro další cesty? To vše závisí na objemu dat, který by ale nemusel být tak velký.

Za zmínku také stojí to, že tento koncept systému pro autonomní řízení byl vyvinut na Hanscom Air Force Base v Lexingtonu v rámci Lincoln Laboratory (MIT), která pracuje pro účely národní obrany. Původně tak šlo o systém autonomního řízení využitelný i na nepřátelském území, kde může být řidič oslepen, ohrožen ohněm a při přesunech zase zmaten přehozenými značkami.

Technologie je vyvíjena už od roku 2013 a postupně začalo být zřejmé, že se může uplatnit také v civilním sektoru, pokud bude přívětivá cena potřebné výbavy, čili především hloubkového radaru. Ten by se tak dle aktuálních odhadů mohl do automobilů dostat v roce 2024, kdy už půjde z hlediska výroby o záležitost cca jednoho sta dolarů. Dle WaveSense by pak mohl v automobilech dokonce nahradit lidar, který zůstává velice drahou součástí výbavy, takže těm by už zůstaly pouze kamery plus nějaké jednodušší senzory. A krom toho může radar velice dobře posloužit třeba v podzemních parkovištích či parkovacích domech, kde by auto při vjezdu dostalo informace o tom, kde se nachází volná místa a jak se k nim dostat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: