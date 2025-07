Zákazníci v DE i CZ odmítli 8GB mainstreamové karty, 16GB verze mají řádově vyšší prodeje

Potřeba velké VRAM stále roste, moderní herní tituly jsou stále náročnější, nicméně problémem to může být i pro výpočetní oblast obzvláště ve spojitosti s algoritmy AI. Není divu, že tak stále roste tlak na to, aby měly moderní grafické karty více paměti. Proto také vznikla kritika u karet, které mají relativně málo paměti vzhledem ke svému výkonu, což se u Nvidie týká např. GeForce RTX 5070 s 12GB VRAM a GeForce RTX 5060 Ti. Ta je totiž k dispozici v 8GB verzi, což je vzhledem k výkonu už hodně na hraně i dnes, natož v budoucnu. Testy ukazují někdy dost výrazné propady výkonu, zejména co se týče minimálních frekvencí (v průměru to zas tak velký rozdíl není). Stejně je na tom i Radeon RX 9060 XT. I ten má v základu jen 8 GB VRAM. Naštěstí jsou obě tyto karty k mání i ve variantě s mnohem větší 16GB VRAM, což je naopak možná až moc pro hry, ale stále to neuškodí pro ony výpočty.

Nyní tu máme i data ohledně prodejů karet. V německém obchodě Mindfactory, který je velkým prodejcem IT, udávají počty prodejů, přičemž je vidět, že alespoň v tomto obchodě zákazníci 8GB varianty těchto karet opravdu rázně odmítli. V případě GeForce RTX 5060 Ti bylo prodáno 1675 kusů 16GB verzí, zatímco 8GB variant se prodalo jen 110 kusů. Ty tak tvořily pouhých 6,2 %, resp. 16GB variant bylo více než 15krát tolik. V případě Radeonů RX 9060 XT je poměr ještě výraznější. Tam šlo o 885 kusů 16GB verzí, zatímco těch 8GB bylo jen 30. Tam tedy jde o 3,3 % a téměř 30násobek ve prospěch 16GB varianty. Také z těchto dat vidíme, že prodeje karet Nvidie jsou téměř dvojnásobné proti Radeonu (o 95 %).

Nějaká ta data dá i česká Alza. Ta ale nemá čísla po 5 kusech, bohužel jen rozsahy. Např. 200+ může být cokoli mezi 200 až 499. Pokud tedy budeme počítat se středem rozsahu, tedy 350 kusech pro 200+, pak tu máme následující výsledky. 16GB GeForce RTX 5060 Ti bylo prodáno zhruba 1550-1600 kusů, tedy podobně jako u Mindfactory, 8GB verzí pak jen okolo 80-90, což značí dokonce ještě o trochu větší propad. Zde tak 8GB verze tvoří jen 5,1 % a jde o téměř 19násobek ve prospěch varianty s větší pamětí. Radeonů RX 9060 XT s 16GB VRAM bylo prodáno okolo 350 kusů, 8GB verze nemají žádný model, který by se propracoval do statistiky. Zajímavé je, že v případě ČR jsou prodeje RTX 5060 Ti vůči Radeonům RX 9060 XT zhruba 4,8násobně vyšší.

Když si tato čísla dáme dohromady, tak prodeje 8GB verzí tvoří zhruba 4,8 % prodejů daného modelu, což je opravdu hodně málo a značí to obrovský nezájem o 8GB verze, alespoň co se těchto dvou prodejců týče (nemůžeme to totiž extrapolovat celosvětově). Kdo ví, zda to oba výrobci budou nějak reflektovat a v dalších generacích takové modely už vůbec nepředstaví.

Pokud jde o úspěch GeForce RTX 5060 Ti versus Radeon RX 9060 XT, tak tady fanoušci AMD bohužel moc radosti mít nebudou. GeForce má totiž asi 2,7krát vyšší prodeje a Radeon tvoří 27 % tohoto segmentu trhu. Připomínám, že RTX 5060 se do toho nepočítá.