Zakladatel ARMu říká, že prodej společnosti NVIDIA by byla katastrofa

V posledních týdnech se hodně často přetřásá možnost prodeje společnosti ARM z rukou japonské banky Softbank. Ta potřebuje získat finance, kterých má v souvislosti s koronavirovou pandemií poněkud méně, než by jinak měla. ARM odkoupila v roce 2016 za 24 miliard liber a nyní jedná o jeho prodeji. Ve hře je více možností, prodej celé společnosti najednou, uvažuje se také o uvolnění společnosti na burzovní trh, takže by do ní mohl investovat kdokoli. Právě částečný odkup akcií by chtěl dle zákulisních informací provést Samsung. Naopak NVIDIA by podle nich měla zájem spíše o úplné převzetí. A něco takového se vůbec nelíbí jednomu ze zakladatelů společnosti, Hermannu Hauserovi.

Ten byl už proti prodeji společnosti Softbanku před 4 lety, nicméně uznává, že banka se k ARMu zachovala dobře, tedy tak, jak slíbila. Nechala ARM ARMem, vývojové středisko zůstalo nadále v Cambridge a nijak zvlášť společnosti "nekecala" do toho, co má dělat. To bylo způsobeno i tím, že ji nevlastnil někdo z technologického světla, ale finanční instituce.

Pod křídly NVIDIE by šlo ale o něco jiného a Hauser něco takového označil jako katastrofu, pokud by se tak stalo. NVIDIA totiž konkuruje mnohým firmám, které si licencují architekturu ARM, a je dle jeho názoru pravděpodobné, že by se architektura ARM o něco více uzavřela. Předpokládá především navýšení licenčních poplatků, kvůli čemuž by se pak společnosti mohly začít ohlížet jinde. Nicméně faktem je, že vedle ARMu a x86 už tu moc možností nezbývá. Bojí se i toho, že by se začalo o všem rozhodovat v USA a nikoli v Británii. Hauser dále řekl, že by byl rád, kdyby se společnost dostala na burzu a uvítal by v tomto i pomoc britské vlády.



Ceny souvisejících / podobných produktů: