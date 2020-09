Zaklínač 3 bude vylepšen pro nové konzole i PC a dostane ray tracing

Tyto zkušenosti tak může uplatnit i při přípravách nové verze Zaklínače 3, hry z roku 2015, jež by se měla dočkat dalšího pokračování. Ještě dříve než to tak přijde "kompletní edice", od níž tak lze už dle označení očekávat i veškerý obsah, jaký byl připraven pro základní verzi, čili datadisky Hearts of Stone a Blood and Wine. A autoři skutečně potvrzují, že tu budou obě tyto expanze plus veškerý extra obsah.

Informace o přípravě vylepšené verze jsou oficiální a pochází přímo od studia CD Projekt Red , které sděluje, že nová verze bude k dispozici jako samostatný produkt pro PC, Xbox Series X a PlayStation 5, ovšem pokud již někdo vlastní původní verzi, získá tu novou jako upgrade zdarma.

Jinak se bohužel nedozvídáme moc podrobností, snad jen kromě toho, že mezi různá vizuální a technická vylepšení se zařadí jednak podpora ray tracingu a také rychlejší nahrávání. Říká se také , že CD Projekt Red si na této technické předělávce dává opravdu záležet, ovšem zatím neexistuje žádné a ani přibližné datum, kdy by se měla objevit na trhu.

K dispozici nejsou ani snímky, které by nám napověděly, jak moc velké vylepšení grafické stránky lze očekávat, natož pak video. Můžeme se také jen dohadovat o tom, co nabídne podpora ray tracingu, přičemž uvažovat lze především (nebo pouze) o odrazech. Nezbývá si než počkat, ale je pravděpodobné, že hra bude připravena už při nástupu nových konzolí, nebo krátce poté.

Ceny souvisejících / podobných produktů: