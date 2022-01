Zaměstnanci Activision Blizzard založili své první odbory herních vývojářů

Mnoho herních vývojářů si zažilo klasický crunch, čili období těsně před vydáním důležitého titulu, který vedení slíbilo na určité datum a do něj se hra musí dotvořit do alespoň jakž takž soudržné podoby. Crunch byl skloňován i v případě Cyberpunku 2077 , ačkoliv vedení studia CDPR se dříve dušovalo, že své zaměstnance ničemu podobnému nevystaví. Nakonec však mělo na výběr vzhledem ke svým dřívějším nerealistickým slibům buď vydání hry opět odložit, anebo vývojáře nutit pracovat dlouhé přesčasy. Zvolilo si crunch a navíc předvedlo historicky zřejmě nejméně povedené vydání AAA hry.





Nyní se dozvídáme, jakou má dohru propuštění tuctu testerů z Raven Software, jednoho ze studií patřících pod Activision Blizzard. V reakci na to vyšlo na šest desítek zaměstnanců studia v protestu před budovu, ale nyní jde až o následek v podobě založení Game Workers Alliance (GWA) ve spolupráci s organizací Communication Workers Alliance (CWA) . Zbytek zaměstnanců studia se Raven nyní s drtivou většinou hlasů rozhodl vstoupit do odborů GWA a zároveň bylo vedení Activision Blizzardu formálně požádáno o uznání tohoto kroku.

Jedná se o první odbory, které vznikly ve firmě Activision Blizzard a lidé z nich se už nechávají slyšet, že budou požadovat změny na základě svých požadavků, stejně jako na základě potřeb herní komunity, jak uvedl Brent Reel ze studia Raven.

Toto studio přitom stojí za některými z dobře známých titulů, které se datují až do 90. let a jde například o Hexen, Heretic nebo Star Wars: Jedi Knight, ovšem dnes pracují především na sérii Call of Duty.



V Activision Blizzard tak nastávají velké změny, vedle nichž byly události předchozího roku jen malý předkrm. Nejdříve jsme se dozvěděli o překvapivé akvizici ze strany Microsoftu , která vzhledem ke své hodnotě 68,7 mld. USD nemá v herním světě obdoby a pak vyplynulo na povrch, že Microsoft se službami Bobbyho Koticka , CEO Activisionu, už do budoucna nepočítá, přičemž šéf Blizzardu J. Allen Brack sestoupil ze své pozice právě už loni.

