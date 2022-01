Zaměstnanec AMD potvrzuje, Navi 24 z RX 6500 XT je hlavně pro mobilní APU

Na tuto skutečnost ukazovala především jedna indicie, a to chybějící hardwarová podpora kódování H264/265/AV1, kterou dokáže poskytnout právě APU generace Rembrandt (Ryzen 6000). Právě slabší karty by totiž jinak měly být dobré v podpoře multimédií, neboť lze předpokládat, že častěji než silnější karty končí v multimediálních sestavách (HTPC, apod.).

Tím se vysvětluje i to, proč se AMD rozhodlo vybavit Navi 24 pouze čtyřmi linkami rozhraní PCIe, když muselo vědět, že to bude omezovat výkon na počítačích s verzí 3.0. Rembrandt samozřejmě už podporují verzi 4.0 s dvojnásobnou propustností.

z fór serveru Phoronix - John Bridgman (Linux NPI SW Architect, AMD)

AMD se tak z nějakého důvodu rozhodlo, že čipem Navi 24 vybaví i desktopovou kartu RX 6500XT, která bez příslušně vybaveného APU po svém boku představuje značně neúplný a neuspokojivý produkt. Jde tu však přitom i o to, co žádné APU nevyřeší, a sice o často kritizovaný výkon v ray tracingu. Ten je skutečně a bez přehánění strašný, jak ukazují třeba testy serveru TechPowerUp . Některé hry s ray tracingem na této kartě odmítají pracovat, jiné sice fungují, ale třeba jen v jednotkách FPS a pouze v některých tato karta dokáže nabídnout ještě jakž takž plynulý běh.

Informace od Johna Bridgmana přitom naznačuje i to, že Radeon RX 6500 XT mohl být vypuštěn na trh jen tak do počtu. AMD sice uvádělo, že jej vybavilo jen 4 GB paměti, aby snížilo zájem těžařů na minimum, což dávalo naději, že tyto karty zaplaví nabídky obchodů, i když to je snad až příliš expresivní výraz. Zkrátka jsme mohli doufat, že jich bude více než obvykle, ale to se nestalo. Dle THW je včera v USA nabízel pouze Newegg a naše české obchody se stále ještě tváří, jako by tato karta ani neexistovala.