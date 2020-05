Závod 24 hodin Le Mans se pojede virtuálně. Zúčastní se profesionální jezdci

Z důvodu koronavirové krize musel být přesunut legendární vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans z června na září. I nový termín je ovšem v ohrožení, neboť dva největší rivalové – Porsche a Chevrolet – se z letošního ročníku odhlásili. Důvodem je přetrvávající nejistota, neboť není jasné, zda kvůli omezením nebude nutné zrušit i náhradní termín. V takovém případě by týmy přišly o další finance, které vložily k přípravě na start. Bylo by to vůbec poprvé po druhé světové válce, kdy by došlo ke zrušení 24 hodin Le Mans. Pořadatelé ovšem oznámili, že v červnu vyjedou závodní vozy alespoň na virtuální okruh, vůbec poprvé se totiž pojede 24 Hours of Le Mans Virtual. Za akcí stojí organizace ACO, FIA WEC a FIA Motorsport Games, přičemž závod proběhne v původním termínu – od 13. do 14. června 2020.

Využíván bude závodní simulátor rFactor 2, který se vyznačuje vysoce realistickým zpracováním. každý z týmů bude obsahovat čtyři jezdce, z nichž alespoň dva musí být profesionální závodníci. Zbytek týmu mohou doplnit hráči esports. Celkem se na startu může objevit až padesát vozů z kategorií Le Mans Prototype 2 (LMP2) a Grand Touring Endurance (GTE), přičemž týmy si mohou vytvořit vlastní design šasi. Stejně jako v reálném závodě bude nutné, aby se jezdci střídali. Každý z nich tak bude moci za volantem virtuálního auta strávit minimálně čtyři, ale maximálně sedm hodin. Pro dosažení maximální realističnosti slibují organizátoři střídání dne a noci i změny počasí.





Před týmy stojí úkol v podobě správného nastavení vozidla a zvolení vhodné strategie, která bude stěžejní pro úspěch ve vytrvalostním závodu. Součástí samozřejmě budou zastávky v boxech pro doplnění paliva či výměnu pneumatik, ale také případné opravy poškozeného vozidla. Na regulérnost virtuálního závodu bude po celou dobu dohlížet jeho ředitel. Z televizního studia v Paříži budou virtuálních 24 hodin Le Mans živě doprovázet komentátoři. reportéři i VIP hosté. Závod odstartuje 13. června v 15 hodin francouzského času a vysílán bude na televizních stanicích po celém světě a patrně také streamován na internetu, neboť pořadatelé hovoří o „různých audiovizuálních platformách“.

Není to poprvé, co byly letos nahrazen skutečný motoristický sport virtuálními závody. Stejný osud potkal také série F1, MotoGP nebo NASCAR, které se rovněž dostaly na televizní obrazovky. Seznam účastníků i další detaily o 24 Hours of Le Mans Virtual slibují pořadatelé zveřejnit v následujících týdnech. Použití simulátoru rFactor 2 může být překvapením, neboť probíhající druhý ročník Le Mans Esport Series, kde se rozdělí odměny ve výši 200 tisíc dolarů, využívá hru Forza Motorsport 7. Porovnat skutečný závodní okruh de la Sarthe a jeho virtuální verzi ve hře rFactor 2 můžete na videu níže:

