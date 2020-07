Zavzpomínejte si na Mac OS z 90. let. Díky novému emulátoru

29. července 1997, tedy přesně před 23 lety, byl vydán Mac OS 8. Bývá považován za jednu z nejvýznamnějších aktualizací a uživatelům přinesl třeba typické rozhraní Platinum. Ani z hlediska prodejů se rozhodně nejednalo o žádný propadák, neboť prvních dvou týdnů se prodalo 1,2 milionu kopií. Pro Apple se jednalo o významnou vzpruhu v nelehké době. Dokonce i některé skupiny pirátů odmítly nový Mac OS distribuovat nelegálně, aby si lidé raději pořídili kopii oficiální cestou a podpořili tak Apple. Dnešní výročí ovšem není hlavním důvodem, proč si tuto verzi operačního systému připomínáme.

Právě dnes totiž vyšla aplikace macintosh.js, která vám umožní si připomenout Mac OS 8. Pro mnohé ovšem jistě půjde o první seznámení s „devadesátkovým“ systémem od Applu, neboť v této době frčel na českých počítačích hlavně Windows 95 (do vydání Windows 98 zbýval ještě rok). Nový emulátor obsahuje konkrétně Mac OS 8.1, tedy subverzi, která jako první přinesla souborový systém HFS+ (používaný až do roku 2017) a také formát UDF, který umožnil vůbec poprvé využívat DVD v Mac OS. Macintosh.js je založený na aplikaci Electron a vytvořený s použitím JavaScriptu, proto samotný autor upozorňuje, že by tomu uživatelé měli „přizpůsobit svá očekávání“.



Virtuální stroj emuluje počítač Macintosh Quadra 900 z roku 1991, který používal procesor od Motoroly. Od následující verze Mac OS 8.5 potom Apple kompletně přešel na architekturu PowerPC. Při zkoušení Mac OS 8.1 nemusíte zůstat pouze u zběžné prohlídky, ale můžete si vyzkoušet také aplikace a hry pocházející z disku Macworld z roku 1997. Předinstalován byl software Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5, StuffIt Expander nebo Web Page Construction Kit. A dlouhou chvíli si můžete zkrátit i hrami, k dispozici jsou třeba demo verze Oregon Trail, Duke Nukem 3D, Civilization II, Alley 19 Bowling, Damage Incorporated nebo Dungeons & Dragons.

Ačkoliv můžete spustit webové prohlížeče Internet Explorer a Netscape (Safari v roce 1997 ještě neexistovalo), k internetu se s nimi nepřipojíte. Vyzkoušet můžete i instalaci dalšího softwaru z databáze Macintosh Repository . Za aplikací macintosh.js stojí Felix Rieseberg, který pracuje ve firmě Slack a v minulosti vytvořil podobný emulátor Windows 95. Mac OS 8 si můžete pomocí nového softwaru vyzkoušet na moderních počítačích s Windows, macOS nebo Linuxem. Macintosh.js si můžete stáhnout zdarma z GitHubu , velikost balíčku nepřesahuje 250 MB. Někteří uživatelé ovšem upozorňují, že software nemusí být stabilní, ale k různému hraní a zkoušení poslouží více než dobře.

