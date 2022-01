Zbrusu nové GPU GA103 pro mobilní RTX 3080 Ti se ukázalo

Už jen samotné označení GPU GA103 ukazuje, že půjde o slabší GPU v porovnání s GA102, ostatně půjde o základ pro mobilní kartu GeForce RTX 3080 Ti, kterou NVIDIA již oficiálně představila.

Nová karta ponese GPU GA103S/GA103M, které má na vyfoceném modelu označení GN20-E8-A1 a nemá jít o plnou implementaci daného čipu, jenž by měl nabízet až 7680 CUDA jader. NVIDIA si vytvořila rezervu umožňující využít i nedokonale vyrobená GPU, neboť mobilní RTX 3080 Ti bude mít 7424 CUDA jader.

Dále to bude 320bitový kontroler pro paměti GDDR6 se 16Gb/s na pin, ovšem ani v tomto případě nová karta nevyužije vše, co se jí nabízí, neboť bude mít 256bitovou šířku sběrnice, a tedy výsledných 512 GB/s. Tyto podrobnosti ale ještě nebyly potvrzeny z oficiálních zdrojů.

2, což by znamenalo, že je o necelých 27 % větší než GA104 na mobilních kartách GeForce RTX 3070 (Ti) a RTX 3080 a má v plné verzi o čtvrtinu více CUDA jader. Zatím také jen o autora snímků (Geekerwan - via YouTube ) se dozvídáme o tom, že GA103 je velké 496 mm, což by znamenalo, že je o necelých 27 % větší než GA104 na mobilních kartách GeForce RTX 3070 (Ti) a RTX 3080 a má v plné verzi o čtvrtinu více CUDA jader.

Dosud také není jasné, zda si NVIDIA chystá také novou desktopovou kartu s tímto GPU a co by to tak mohlo být. Alespoň rámcově ale můžeme určit, že GA103 by se mohlo objevit v případných vylepšených kartách RTX 3070 Ti, které dnes mají 6144 CUDA jader. Zde by tak NVIDIA mohla využít ještě více osekanou verzi tohoto GPU, čili ty méně povedené verze.

