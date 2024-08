Zeekr představuje Li-Ion LFP baterie schopné 5.5C nabíjení, 10-80% za 10,5 minuty

Technologie pro akumulátory jsou sice vyvíjeny po celém světě, v posledních letech ale trendy udává především Čína. Ta ostatním začíná docela utíkat a její elektromobily mají každou chvíli nový typ baterií s významným evolučním skokem. Společnost Zeekr zde sice v Evropě prozatím moc neznáme, nicméně např. do Nizozemí pronikla už koncem loňského roku a do konce toho letošního by měla být hned v 6 evropských zemích. Jejím dalším počinem jsou velmi rychle nabíjející se baterie Li-Ion LFP. Baterie LFP jsou obvykle poměrně levné, díky absenci kontroverzních prvků také environmentálně příznivější, mají velmi vysokou životnost i bezpečnost, trpí však na nízkou energetickou hustotu, slabší odolnost vůči chladu a pomalejší nabíjení. Nová generace těchto baterií od Zeekru ale řeší posledně zmiňovaný problém.

Její LFP akumulátory totiž podporují nabíjení 5.5C, což znamená, že kdyby se takovou rychlost dařilo udržet celou dobu nabíjení, byly by nabity za 1/5,5 hodiny, tedy 11 minut. To pochopitelně není možné, rychlost se v průběhu nabíjení mění, nicméně z 10 % na 80 % by to měly zvládnout za 10,5 minuty. Zeekr to ukázal na demonstraci (viz video výše), kde vůz s dojezdem 71 km byl za 5 minut nabit na 346km dojezd, což znamená, že každou sekundu se v průměru nabil na dalších 0,92 km jízdy, tedy skoro kilometr za sekundu. Toto platí pro čínskou [extrémně optimistickou] normu CLTC, takže do reálnějšího světa si to přeložme spíše jako cca 0,8km za sekundu, resp. cca 50 km za minutu.

Každopádně Zeekr přiznává, že v chladu takovou rychlost nabíjení rozhodně nedosahují a při -10 °C nabíjení 10-80 % zabere skoro 3krát tolik, cca 30 minut. Další informace (jako např. energetickou hustotu) bohužel neznáme. Nové akumulátory se objeví nejprve v sedanu Zeekr 007, a to už od příštího týdne. Společnost má v Číně už 500 rychlonabíječek s 2700 stojany, všechny podporují 800V architekturu. Do roku 2026 by rychlonabíjecích stojanů mělo být přes 10 tisíc.