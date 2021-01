Země se po letech zpomalování začala točit rychleji

Svými nedokonalými smysly takovou věc samozřejmě nemáme šanci zaznamenat. Pro nás má den prostě 24 hodin a že nejde opravdu a přesně o 24 hodin, ale o něco více, to poznáme spíše jen jednou za čtyři roky, když se v kalendáři objeví 29. únor. Před několika desetiletími se ale objevily první atomové hodiny, které se od té doby neustále zdokonalují a zpřesňují. Díky jejich vysoké přesnosti tak už byla dávno potvrzena Einsteinova teorie relativity, samozřejmě nejen díky nim a také je možné velice přesně sledovat i to jak se mění rychlost rotace naší planety.

Už řadu let je tak možné tuto rotaci přesně měřit, díky čemuž se začaly krom dalšího dne během přestupných let využívat i nepravidelně aplikované přestupné sekundy dané právě nepravidelností rotace Země.

Máme tu i příslušné záznamy, které ukazují vývoj, jež nám zprvu sdělily jednu prostou věc, a sice že změny v rychlosti rotace Země jsou větší, než se do té doby myslelo. A především se ukázalo, že od počátku měření se rotace postupně zpomalovala, a to až do předchozího roku, kdy se Země naopak začala točit rychleji. To přimělo některé instituce vážně uvažovat o tom, že by se aplikovala negativní přestupná sekunda, čili že by se oproti předchozím letům jedna sekunda naopak odečetla. Dosud nejkratší den, který se objevil v záznamech, tak byl loňský 19. červenec, který byl o 1,4602 milisekund kratší oproti standardu.

Je tu pochopitelně i otázka, co způsobilo zrychlení rotace Země, na kterou ale není snadné odpovědět. Ta je totiž ovlivněna mnoha faktory, mezi něž se řadí vliv Měsíce, eroze, dokonce i sněhová pokrývka a vůbec celé dynamické klima naší planety, včetně větru, tlakových systémů, apod. Je tak těžké říci, zda po letech zpomalování rotace tu máme opačný trend.

