Zhaoxin ukázal své první samostatné GPU i v benchmarku Unigine Heaven

Zhaoxin už nabízí své procesory KaiXian, které z hlediska svých vlastností a výkonu nepředstavují žádné nebezpečí pro Intel či AMD, ovšem zde jde především o to, aby Čína měla k dispozici zcela vlastní procesory x86 pro své účely a nemusela využívat hardware právě firem Intel a AMD. V případě nových samostatných GPU půjde o to samé a i nyní můžeme už při pouhém pohledu na testovací kartu říci, že NVIDII a AMD se kolena třást nemusí. Na druhou stranu, čínský trh je obrovský a do budoucna by konkurence od Zhaoxinu mohla jeho část obsadit, kvůli čemuž se prostor pro ostatní jen sníží.

Novou kartu vyvinula konkrétně firma GlenFly Technology , součást Zhaoxinu, která ve skutečnosti drží všechny jeho grafické patenty. Máme tu tak nízkou a krátkou grafickou kartu s prostým hliníkovým chladičem, který nejspíše jen ofukuje holé paměťové čipy a přímo chladí jen samotné GPU, ale to je pouze odhad dle toho, jak vypadá samotná karta a chladič.

Na celém snímku je karta napojena na 22" monitor BenQ G2220HD s rozlišením Full HD, na němž běží dobře známý benchmark Unigine Heaven, a to v době pořízení fotografie při 32 FPS.

Už minulý rok přitom Zhaoxin slíbil, že poskytne samostatný grafický čip na kartách pro DirectX 11.1 či až 12 s TDP 70 W, který bude vyráběn 28nm procesem firmy TSMC. Vypadá to tak, že jeho ranou verzi nyní ukázala právě firma GlenFly Technology, což je patrné i z toho, že karta není dodatečně napájena z vlastního PCIe konektoru. To znamená, že využívá pouze energii ze slotu a ta je v případě PCIe x16 omezena na 75 W. Vedle toho můžeme vidět také napojený konektor HDMI a připravený analogový D-Sub. Dle nezaručených informací bylo využito GPU s označením Ji Rui 3000.

Co se týče testu Unigine Heaven, v něm moderní karty dosahují i několika set FPS, zvláště pak ve Full HD, čili 32 FPS není ani na 70W GPU žádný úžasný výsledek. Zhaoxin ostatně jistě stojí nohama na zemi a nepočítá s tím, že by mohl konkurovat samotným GeForce či Radeonům. V Číně jsou ovšem velice populární e-sport tituly, které jsou obecně méně náročné na grafiku a právě pro mnohé takové hry by se podobná grafika mohla hodit. Nicméně ani Zhaoxin a ani jeho GlenFly Technology ještě formálně žádnou grafickou kartu neohlásili.





