Steam nabízel balík 54 her od Square Enix se slevou 95 % (aktualizováno)

Po krátkém čase je tady další zajímavá nabídka, se kterou se vydavatelé snaží reagovat na probíhající pandemii onemocnění COVID-19. Hráči tentokrát mohou strávit čas doma u her od japonského vydavatelství Square Enix, respektive již zaniklé společnosti Eidos Interactive. Balík Square Enix Eidos Anthology obsahuje 54 her, tedy velkou část všech vydaných titulů. Na Steamu za něj zaplatíte jen 38,30 eur, tedy asi 1 050 Kč. To by podle uvedených informací mělo znamenat 95% úsporu proti ceně, kterou byste zaplatili při nákupu všech her samostatně. Ať už je to pravda nebo ne, jedna z her v přepočtu vyjde na méně než dvacetikorunu.





Rise of the Tomb Raider z roku 2015



Veškerý výtěžek navíc půjde na dobročinné účely. Společnost Square Enix se zavázala peníze věnovat na americké a evropské charity včetně potravinových bank. Na rozdíl od Humble Bundle si ovšem nakupující nemůže vybrat, mezi které konkrétní charity chce své peníze rozdělit. Největšími lákadly balíčku jsou některé slavné franšízy včetně Tomb Raider, Just Cause nebo Deus Ex. Podle očekávání v nabídce chybí nejnovější díly jako Shadow of the Tomb Raider a Just Cause 4. Naopak v balíčku získáte definitivní edici Sleeping Dogs, stealthovou sérii Thief nebo upírskou ságu Legacy of Kain. Nechybí ani první řada oblíbené adventury Life is Strange.

Kompletní seznam her ve Square Enix Eidos Anthology:

Anachronox



Battlestations: Midway



Battlestations: Pacific



Blood Omen 2: Legacy of Kain



Conflict: Denied Ops



Conflict: Desert Storm



Daikatana



Deathtrap Dungeon



Deus Ex: Game of the Year Edition



Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut



Deus Ex: Invisible War



Deus Ex: Mankind Divided



Deus Ex: The Fall



Dungeon Siege



Dungeon Siege II



Dungeon Siege III



Flora’s Fruit Farm



Goetia



Hitman GO: Definitive Edition



Just Cause



Just Cause 2



Just Cause 3



Kane and Lynch 2: Dog Days



Kane and Lynch: Dead Men



Lara Croft and the Guardian of Light



Lara Croft and the Temple of Osiris



Lara Croft GO



Legacy of Kain: Defiance



Legacy of Kain: Soul Reaver



Legacy of Kain: Soul Reaver 2



Life is Strange: Complete Season



Mini Ninjas



Omikron: The Nomad Soul



Order of War



Pandemonium



Project Snowblind



Rise of the Tomb Raider



Sleeping Dogs: Definitive Edition



Supreme Commander 2



The Turing Test



Thief



Thief Gold



Thief II: The Metal Age



Thief: Deadly Shadows



Tomb Raider (2013)



Tomb Raider Anniversary



Tomb Raider I



Tomb Raider II



Tomb Raider III



Tomb Raider IV: The Last Revelation



Tomb Raider Legend



Tomb Raider Underworld



Tomb Raider V Chronicles



Tomb Raider VI: The Angel of Darkness

